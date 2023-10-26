FATMA DEMİR 'MELEK AZAD' KİMDİR?

TikTok sosyal medya uygulamasında 'Melek Azad' kullancı adıyla içerik üreten Fatma Demir'in 7 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor. Şanlıurfa'da yaşayan 25 yaşındaki Fatma Demir TikTok fenomenliğinin yanı sıra müzikle de uğraşıyor. Melek Azad, 2022 yılında İnselo ile birlikte "Hade İşine" şarkısını çıkarmış ve popülerliğini artırmıştır.