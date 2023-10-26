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        Haberler Gündem Fatma Demir tutuklandı mı, neden tutuklandı? TikTok fenomeni Fatma Demir 'Melek Azad' kimdir, nereli ve kaç yaşında?

        Fatma Demir neden tutuklandı? TikTok fenomeni Melek Azad kimdir?

        TikTok fenomeni "Melek Azad" lakaplı Fatma Demir tutuklandı. 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Demir, evinde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler "Melek Azad neden tutuklandı? Fatma Demir kimdir?" sorularına çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:28 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:28
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        • 1

          Sosyal medyada Melek Azad olarak tanınan Fatma Demir çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. TikTok uygulamasında içerik üreticiliği yapan Fatma Demir'in neden tutuklandığı merak konusu oldu. Peki, Melek Azad (Fatma Demir) kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          FATMA DEMİR NEDEN TUTUKLANDI?

          Şanlıurfa'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 'Kasten yaralama' suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

        • 3

          DHA'da yer alan habere göre Fatma Demir, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Demir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        • 4

          FATMA DEMİR 'MELEK AZAD' KİMDİR?

          TikTok sosyal medya uygulamasında 'Melek Azad' kullancı adıyla içerik üreten Fatma Demir'in 7 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor. Şanlıurfa'da yaşayan 25 yaşındaki Fatma Demir TikTok fenomenliğinin yanı sıra müzikle de uğraşıyor. Melek Azad, 2022 yılında İnselo ile birlikte "Hade İşine" şarkısını çıkarmış ve popülerliğini artırmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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