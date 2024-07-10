Fatıma isminin anlamı nedir? Fatıma ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Fatıma isminin analizi

Fatıma ismi gerek manevi değeri gerekse güzel anlamlarıyla ilgi çeken kız isimleri arasında yer almaktadır. Kolay telaffuzlu ve kulağa hoş gelen bu isim, anne ve baba adaylarının da dikkatini çekmektedir. Fatıma isminin anlamı, Fatıma ne demek, Fatıma Kuran’da geçiyor mu, Fatıma isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Fatıma İsminin Anlamı

İsimler sahip oldukları anlamlarla bir bütün oluşturmaktadır. İsmi tamamlayan en önemli detay anlamıdır. Bunun bilincinde olan anne ve baba adayları çocukları için anlamlı bir isim arayışındadır. Uygun ismi bulmak için yakın çevreden, çeşitli kaynaklardan ya da arama motorundan yardım almaktadırlar. İsimlerin anlamları önemli olduğundan dolayı bu süreçte titizlikle hareket etmektedirler. Çünkü çocuklarına güzel anlamlar taşıyan isimler koymak isterler. Kötü anlamlar taşıyan isimler tercih edilmez. Fatıma ismi Arapça kökenli bir isim olup birbirinden güzel anlamlar taşımaktadır. TDK’da yer alan bilgilere göre, Fatıma isminin anlamları şunlardır: