Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim'in sözlerinden satırbaşları:

"Taraftarımız olmazsa bizim olma ihtimalimiz yok. Başarılara onlarla ulaştık. Buraya gelen takımların buraya cehennem demelerinin sebebi taraftarlardır. Şimdi maçta Babel'in yuhalanması benim burada bazı şeyler söylememi gerektirdi. Belhanda'dan başlayalım. Kazanacak olan yine seyircidir, taraftarımızdır. Bazı seyircilerin yaptığını taraftarlar düzeltir. Belhanda'nın yaptığı doğru değil.

Muhakkak zaman zaman tepki gösteriyoruz. İşin en önemli kısmı taraftar. Belhanda'nın yaptığı yanlış, adres de yanlış.

Babel'e gelince... Biz mutfakta olanı açıklamıyoruz. Milli takımdan dizi şiş olarak döndü. Bir yandan dizini halletmeye çalışırken biz de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Ben kendisiyle konuştum, sonra da maça çıktı. Ben bu kadar uzun süre oynayacağını da tahmin etmedim açıkçası. Fedakarlık yaptı. Ben taraftarlardan da fedakarlık bekliyorum. Onlar olmazsa kulüp olmaz. Oyuncuların da onların fedakarlıklarına ihtiyaçları var. Biz herkesin karnesi tutarız zaten. Merak etmesinler. Babel'i söyleyince hepiniz hayret ettiniz. Antrenmana çıkmayacak. Oynayamam demiş. Bütün bu yaraları sarmakta en büyük desteği taraftarlar sağlayacaktır. Şu an 13 kişiyiz, Babel'i de katmıştık. Bakacağız, yarına kadar bir şey olur mu... Sanmıyorum. Ama bir 11 çıkaracağız."