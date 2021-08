DHA

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Randers'ın konuğu olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu. Rakiplerini iyi analiz ettiklerini ifade eden Fatih Terim, "Klasik Kuzey ülkesi takımı. Mücadelesi yüksek, bire biri agresif, tempoyu yükseltebilen, temaslı oyunu seven bir takım. Ama şartlar ne olursa olsun ikili maçlarda muhakkak rakibi analiz edersiniz ama çok dikkat etmek gerekir. 'Ya ikinci maç var zaten' dememek gerekir. İlk maçta yapabileceğimiz en iyi sonucu yapmak istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak ama ben takımıma güveniyorum. Onlar da bu bulundukları yeri ve kendilerini bu seviyede ifade etmek için çok mücadele edeceklerdir. Taylan güzel bir şey söyledi. Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Aynı ciddiyetle sahaya çıkacağız. Ama gruplara kalacak takımın Galatasaray olmasını diliyorum. Buna da inanıyorum" şeklinde konuştu.

"MARCAO BİR HATA YAPTI, CEZASINI DA ÇEKİYOR, DAHA DA ÇEKECEKMİŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olaylar ilgili de konuşan Terim, "Marcao bir hata yaptı. Cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi gözüküyor. Galatasaray değerlerini ben camiamızın en önemli isimlerinden yaşayarak öğrendim. O yüzden onlarla birlikte yaşadım. Sadece öğrenerek değil, görerek. O nedenle Galatasaray değerlerini, menfaatlerini sadece dün değil bundan sonra da en iyi şekilde koruyacağımdan herkes emin olabilir. Değerlerimizden taviz vermeden kulüp çıkarlarımız neyse o yönde ilerleyeceğiz. Burada önemli bir fark var. Normalde bizde her antrenmanda, sadece bizim için değil, futbol alemini söylüyorum. Her koridorda, her antrenman içinde çeşitli hadiseler olur. Olmazsa zaten hepimizin sağlık olarak muhakkak bir hekime görünmemiz lazım. Ancak bunlar sabah biter, 1 saat sonra biter. Bilirsiniz ki 5 dakika sonra öpüşülüp, ayrılınır. Bunlar hep olur. Bunlar bizim alanımızdır. Ancak bu olay, akredite alanında ceyeran etti. Dolayısıyla bunu yönetmek o kadar kolay değildi. Ama biz kimseden bir şey saklamıyoruz. Ancak Galatasaray kimsenin dediğiyle hareket etmeyecektir. Az önce söyledim. Galatasaray'ın çıkarlarını, değerlerini en iyi bilen insanlardan biriyim. Ayrıca bunu bilen bir başkan ve yönetimimiz var. Böyle durumlarda biz çeşitli baskılara maruz kalırız. Baskıdan kastım; yazılar, söylemler, akıl vermeler... Bunlar kimin, hangi niyetle hareket ettiğini bilecek kadar da camianın içindeyiz. O yüzden biz tabii ki bunu yöneteceğiz. Marcao bir hata yaptı, cezasını da çekiyor. Gerekli açıklamalar yapıldı. Ancak olayları başka yerlere çekmek hiç doğru değil. Bu yüzden biz, Galatasaray çıkarlarını koruyarak, kollayarak ama değerlerinden de taviz vermeyerek devam edeceğiz" diye konuştu.

"KİMSENİN BASKISIYLA, SÖYLEMİYLE HAREKET ETMEYİZ"

Marcao'nun kadro dışı bırakılmasının ardından o bölgeye transfer yapılıp, yapılmayacağı sorulan Terim, "Bugün kulübün yaptığı açıklama gayet net. Eğer Marcao ile ilgili bir karar verilecekse bunu verecek olan başkan ve yönetim. Teknik olarak da benim. Dolayısıyla öbür tarafları çok fazla düşünmeyin siz. Onu düşünmek için çok erken. Marcao bizim oyuncumuz. Gerekli reaksiyonu ve açıklamayı kulüp yapmıştır. Marcao da dün yaptığı açıklamada hem özür diledi hem cezaya hiç itiraz etmediğini söylecek kadar da maç sonrası daha akil, daha akıllı davranmıştır. Bu bilindiği için bir olay olmuştur. Her kulüpte bilinmeyen birçok olay vardır. Olması da normaldir. Bu sorunun cevabı için herhangi bir durum söz konusu değil. Taze, yeni olan olay hakkında verilmiş bir karar. Bizim oyuncumuz ve nereye kadar Galatasaray Futbol Takımı'ndaki değişim devam edecek. Ayın 7'sine kadar. Zaten bizim 7'sine kadar transfer tasarrufumuzun olduğunu söylemiştim. Değişeceğiz diye. Futbol dinamik bir oyun. Yarın, öbür gün her şey değişebilir. Şunun bilinmesinde yarar var; Hiç kimsenin baskısıyla, söylemiyle hareket etmeyiz. Başkanımız, yönetim kurulumuz hep beraber otururuz, işin teknik kısmını ben konuşurum. İdari kısmı zaten onlarındır. Son kararı başkan ve yönetim verir. Çıkıp, anlatılır. Onun için buradaki insanlar çok uzun yıllarını futbola vermiştir. Muhakkak herkes; kendi fikrini, düşüncesini söylemekte özgürdür. Buna dikte ettirircesine veya bir sonraki hamleyi düşünerek Galatasaray'ı kaosa, sıkıntıya sokma çabaları çok hoş değil. Bu son açıklamadan bir önceki açıklamaya da yüzde 100 katılıyorum. Hepsine katılıyorum da onu daha çok sevdiğimi söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"NE SUÇLU BULDUĞUMUZU KİMSENİN ÖNÜNE ATARIZ NE DE MAĞDUR DURUMA DÜŞENİ DE YALNIZ BIRAKIP, HADİSE İLE BAŞ BAŞA BIRAKMAYIZ"

Yaşanan olayın hoş olmadığını belirten Terim, Kerem ile Marcao arasında çok fazla bir yaş farklı olmadığını ifade etti. Terim sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marcao da 35 yaşında değil. Kerem ile aralarında 2 yaş var diyeyim. Ona göre de bazıları düşünsün. Hoş bir şey değil. Özrünü diliyor. Hepimiz hata yapıyoruz, onlar da yapıyor. Kerem'in annesinden, babasından özür dileyerek gönül almaya çalıştığını görüyoruz. Kerem'le toparlayacağız. Olmaması için her şeyi yapardık ama bireysel hataların önlemi yok. Ne yapacağını bilmediğinizin önlemi yok. Yani bunun disiplin, dirayetle bir ilgili yok. Bu yaralar çok çabuk sarılacaktır. Marcao ile görüşmedim. Kerem ile de dün rejanerasyon da bir araya geldim ama görüşmem gereken yer henüz değil. Ancak arkadaşlarım olsun, bütün Galatasaraylılar olsun Kerem'i en iyi şekilde teselli, yardım ettiler. Ancak yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Bir mağdur, bir suçlu var. İkisi de bizim oyuncumuz. Onlara ne yapacağımıza da biz karar veririz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de mağdur duruma düşeni de yalnız bırakıp, onu hadise ile baş başa bırakmayız. Bütün birimlerimiz, bize ait olan oyuncularımız hatta dışardaki oyuncular için en iyi dileklerimizi ve yardımlarımızı esirgemeyiz. O yüzden ikisi de çok çabuk toparlayacaktır. Zaman için de bunlar görülmüştür. Bu olayın akredite yerinde olması herkesin iştahını kabartmıştır ama bugün itibariyle Galatasaray, bu iştah kabartıcı söylemlere ve eylemlere biz tokuz demiştir."

"3, 4 YERDE DEĞİŞLİK YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Yarın oynanacak mücadelede 3, 4 mevkii de değişiklik yapmayı düşündüğünü söyleyen Terim, "Takıma yük bindi açıkcası. Çünkü bazı yerlerde 15, 20, 25 dereceye varan gece gündüz farklılıkları dolayısıyla iklim değişikliğine denk geldik. Ülkemize döndüğümüzde 36, 37 derece, artı nem düşündüğümüzde şimdi burada yağmura denk geldik. 15, 20 derece düştü. Sporcu için de bunlar normal şeyler değil. Öyle bir oyun oynuyoruz ki hiçbir sebep geçerli olmaz. Pardon yoktur. Adapte olacaksınız. Oyuncularımız da sağ olsunlar neredeyse hiç şikayetleri yok. Şimdi Emre Kılınç'ın durumuna bakacağız. Son götürdüğü topta arka adalesinde bir sıkıntı hissettiğini söylemişti. Şimdi ona bakacağız. Eğer iyi derse ona göre, değil derse tedbir amaçlı başka bir oyuncu düşüneceğim. Genel olarak çekirdek kadroyu koruyacağız ama 3, 4 yerde değişlik yapmayı düşünüyorum. Aşağı yukarı yüzde 50 de değişebilir. Alpaslan oynayacak Luyindama ile beraber. Orada da Kaan arkada bekleyecek yedek olan. Genç evlat orada duracak. Sonradan oyuna gerekli şekilde, müdahale ederiz" dedi.

"DIAGNE DAHA İYİ İŞLER YAPACAK"

Mbaye Diagne'nin daha iyi şeyler yapacağını söylediğini ifade eden Terim, "Diagne ilk geldiği sezon şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Ondan sonra bir sıkıntı oldu. Gitti, geldi değişik bir şekilde başladık. Biraz geç başladı o. Ayın 1'ine kadar West Bromwich ile mukavalem var dedi. Galatasaray'ın bana verdiği profesyonel kadroyu her şekilde kullanmak isterim. Ancak gitmesi gereken varsa gider, kalması gereken varsa kalır. Diagne de iyi gidiyor bu ara. Daha iyi gitmesini diliyorum. Üst üste de oynuyor. İnşallah daha da iyi şeyler yapacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"OYNAMALARINI İSTEDİĞİMİZ İÇİN EVLATLARIMIZI RİZESPOR'A VERDİK"

Oğulcan Çağlayan konusunda Çaykur Rizespor ile yapılan anlaşmaya da açıklık getiren Terim, "Oğulcan'ın konusunu biliyorsunuz. Ben de zaten basın toplantısında Tahir başkan ile anlaşırız demiştik. Başkanlar konuştu, anlaştı. Görüyorum ki bazı açıklamalara ihtiyaç var. Biz 1 genç alıyoruz, 3 genç veriyoruz gibi olmasın. Arkadaşlarımı verme sebebim, oynamaları. Ali Yavuz tamamen verilmiştir ama Ali Yavuz alınacağı zaman ilk alacak takım Galatasaray'dır. Rakamı da belli edilmiştir. Önceliğimiz vardır. Kiralık olarak verdiğimiz Yunus ve Atalay. İkisi de bizim Ali Yavuz gibi evladımızdır. Yunus geçen sene Adana Demirspor'da önemli işler yaptı. Bu sene yine oynamasını istediğimiz hatta 20 maç barajı koyduğumuz ender oyunculardan birisi. Sezon sonu da eğer biz kiraya vermeye karar verirsek, Rizespor'un avantajı vardır. Onun dışında bizde kalacaktır. Atalay'ı vermeyeceğimi zaten söylemiştim. Ondan değişik mevkide, değişik bir şey ortaya koymayı düşünüyorum. Onun da oynamasını istedim. Geçen sene Adanaspor'a gidip gelmesi çok iyi oldu. Verdiğimiz bütün kiralık oyuncuları takip eden bir departmanımız var. Her performansını rapor eden, onları izleyen ve sonunda bize 1 sene daha verilmesinde fayda var veya artık bize dönebilir ya da istediği yere gidebilir gibi rapoları veren bir departman var. Rizespor'a inşallah faydalı olurlar. Rizespor da onları eğiterek bize faydalı olacaktır. İki taraf da kazanacaktır. Yoksa biz bu kadar genç oyuncu almayı ön plana almışken, ocağımızdan yetişmiş bir genci hele de bir şey bekliyorsak onlardan vazgeçmemizi kimse düşünmesin. Biz olaya böyle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAHAMIZ HATAYSPOR MAÇINA YETİŞMİYOR"

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemininin Hatayspor maçına yetişmeyeceğini belirten tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yetişmiyor bir defa öyle diyeyim. Bugün yazışmaları da gördüm. Dün ben telefonla görüntülü, sabah da 2 hocamız gidip baktılar. Maalesef Hatayspor maçını orada oynayamayacağız. Dönüş maçını oynayabilir miyiz, açıkcası bilmiyorum. Emin de değilim. Üzgünü müsünüz derseniz, evet. Biz kura çekiminde ilk maçın deplasmanda olmasına çok sevindik. İlk maça yetişmeyeceğini biz biliyorduk. Taraftarla buluşucağımız ilk iç saha maçını Ali Sami Yen'de oynamamanın burukluğunu yaşıyor musunuz derseniz, Evet! Artık Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde biz 3 ay önceden bu randevularda aksama oldu. Yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle Atatürk Olimpiyat'ta oynayacağız. Henüz bir şey diyemem. Doğru bilgi vermek isterim. Ancak o hayalimiz biraz buruk oldu. Ali Sami Yen'de uzun müddet sonra yüzde 50'de olsa çok hoş bir buluşma olacaktı. Özlemiştik de. Maalesef olmadı. Sahamız Hatayspor maçına yetişmiyor. O uçurtma zamanlarını hiç hatırlamak istemeyiz ama nostaljik olarak yaşarız herhalde."