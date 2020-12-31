Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 5 maç men cezasını 4 karşılaşmaya düşürdü.

Kurulun, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 maç men ve 26 bin lira para cezasını, "Temsilci Raporunda" kullanıldığı belirtilen ifadelerin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından bir müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası olarak düzeltilmesine oy birliğiyle karar verdiği aktarıldı.

Deneyimli teknik adama, ayrıca müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para, tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 maç men ve 16 bin 500 lira para cezası uygulanmıştı. Fatih Terim, böylece Galatasaray'ın 9 Ocak'ta Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçında takımının başında yer alabilecek.

AVUKATI HABERTÜRK'E KONUŞTU: 4'E DEĞİL 2'YE İNMELİYDİ

Alınan kararın ardından, Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e konuştu. Terim'in tedbire aykırılıktan 2 maç ceza aldığını belirten Epözdemir, "Sağlık durumu ortadayken verilen bu cezanın hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz" dedi. Ortada ölçüsüz bir karar olduğunu söyleyen avukat Epözdemir, "Fatih Terim'in cezası 4 değil 2 maça inmeliydi" ifadelerini kullandı.

Rezan Epözdemir'in açıklamaları şöyle:

"Cezayı 5 maçtan 4 maça indirdiler. Emsallerine oranla verilen kararın hakkaniyete uygun olmadığını düşünüyoruz. Ölçüsüz bir karar oldu. Yener İnce'nin noter beyanı var. Maç sonunda Fatih Terim'e 'Sahaya inin' diyor. Çünkü saha içinde malzemeci dahil herkesin testi tamamlanmış. Ancak tribündeki görevliler, gazeteciler ve şeref tribünündekiler için bu durum geçerli değil, bunun bir kontrolü de yok. Hocanın yaşı gereği risk grubunda bulunmasına bağlı olarak noterden alınmış resmi beyan da var ki dosyada da mevcut. TFF’nin bu konuda talimatı var.

Bizim için hiçbir tedbire aykırılık durumu yoktu ancak buna rağmen sadece tedbire aykırılıktan 2 maç ceza verildi. Özellikle o 2 maçlık cezanın hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Şu an 1 maç kart öncesi, 1 maç da kart sonrası beyandan ceza verdiler. Tedbire aykırılıktan da 2 maç verdiler. Tedbire aykırılıktan iyi hal göz önünde bulundurulup 4 yerine zaten 2 vermişlerdi. Ancak bunun tamamının bahsettiğim gerekçelerden dolayı kaldırılması gerekliydi."