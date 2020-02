Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçının ardından şunları söyledi:

"Oyunu kontrolümüz altında götürdük. Biraz daha az pas yaptık gibi görünüyor ama 1. golden sonra kaçırdığımız goller de kaçırılacak goller değil, bulsanız başka yere gider, bulmadığınızda rakip için itici bir güç. Bazı sakat oyuncularımız olmadığında işler değişebiliyor, Falcao'yu da biraz denedik bugün.

Her an, her kayıpta aşağıya doğru gitmeniz muhtemelken sorumluluğu alıp, zaman zaman çok da iyi oynamak ve galip gelmek önemli. Oyuncularımı kutluyorum. Birlikte yürüyüşümüz taraftarla devam edecek.

LEMINA'NIN DURUMU

Doktorla konuştuğumda arka adalesinde bir problem var gibi dedi, bu iyi haber değil. Umarım sıkıntı çıkmaz ama çıksa da Galatasaray her yerde, herkesle oynar.

DERBİYİ KAZANMAYA GİDİYORUZ

Derbilerin hiçbiri kolay değildir, ilk defa oynamıyoruz orada. Galatasaray nereye giderse gitsin, kazanmaya gider. Fenerbahçe'nin son haftalardaki durumu, bizim maçla alakalı olmayacaktır, Galatasaray - Fenerbahçe maçlarının havası değişik oluyor.

Bugün pas yüzdemiz biraz düşmüş, bu oyuncu tipleriyle biraz alakalı. Direkt oyun isteğimiz, az pas yapmamızı sağladı ve bu da top kaybına neden oldu. Rakip 20 faul yapmış, biz 8 faul yapmışız. 20 rakamı çok yüksek, demek ki oyun bayağı kesilmiş. Bugün rakipten daha fazla gol pozisyonuna giren, az pozisyon vermeye çalışan bir Galatasaray vardı. Zaman zaman Çarşamba sonraları olan işlerdir bunlar, olağan karşılıyorum.

PUAN FARKLARI KAPANIYOR

Puan farkları kapanıyor bildiğiniz gibi. 5 maç, 5 hafta, 5 dakika, 5 saniye futbolda sizi yukarı da çıkarır, aşağı da indirir. Allah'a şükür, kısa zamanda farkı kapattık, bugün üçüncüyüz, ümit ederim ki daha da yukarı çıkarız. İnanmış bir oyuncu grubum var, inanmış bir taraftarımız da var, el ele birlikte yürüyeceğiz inşallah."