27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan ve kötü gidişatını durduramayan Galatasaray'da Fatih Terim maç sonrasında açıklamalar yaptı. Terim'in maç sonu açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Oyunu değerlendirmeden önce Galatasaray'ı değerlendireyim ben de... Gerek bireysel gerek takım halinde her şeyin farkındayız. Gerek taktik anlayışı, gerek oyuncu tercihleri, hepsinin farkındayız. Farkında olmakla kalmayıp değiştirmeye de çalışacağız. Değiştirmeye başladığımızda doğru yola girer miyiz, bir şeylerin başlangıcı olur mu diyoruz. Değiştirmeye başladıkça bazı şeyler düzene girer, taktiği de değiştirmeye çalışıyoruz"
"Kimseye bahane bulmuyorum, sorumluluğu alması gereken biri varken sorumluluğu alıyorum. Galatasaray gibi oynamamız için uğraşıyoruz, öyle oynamadıktan sonra ilk 10 dakika hariç ilk yarıda hakim olan, 7 bulup bir tane isabet bulamadık ama sıkıntı da yaşamadık"
"Marcao çıksa ofsayt, çıkmadıysa devam edip vurdurmaması lazım, rakip geriden gelip vuruyor ve golü yiyoruz, çeviremiyoruz da. Bir yandan çarşamba-pazar oynayınca bazı şeylere engel olamıyoruz. Mağlup olduğumuz için üzgünüm, lig devam ediyor"
"Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerek Süper Lig'de böyle oynamaya devam etmeyeceğiz, edersek daha çok sıkıntılar olabilir. Düşünebiliyor musunuz Şampiyonlar Ligi'nde kim çıkarsa çıksın demeyen bir Fatih Terim var. Bazı şeyleri görüyoruz ama çok şeyi paylaşamıyoruz"
"BU BEDELİ BİZ ÖDÜYORUZ"
"Bu bedeli biz ödüyoruz, ödemeye devam edeceğiz. Değişmesi gerekenleri değiştireceğiz. Bu değişimi herkes için söylüyorum, kimseyi dışında tutmuyorum. Galatasaraylılar olarak alışkın değiliz bu kadar süre böyle oynamaya, çok üzgünüm."
"Bazılarına da son şansları verdik. Bizimle olmayacaklar mı ocak ayına kadar olacaklar ama sonra değiştireceğiz. Bundan sonra herkes oynayacak. İstediğim taktiği hem bireysel hem de takım olarak daha iyi yapmaya çalışacağız."
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