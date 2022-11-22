"UZUN MASALARIMIZ ÇOK EĞLENCELİ OLUR"
Bir röportajınızda maç sohbetlerinizin ne kadar keyifli olduğundan ve hatta belgeselde benzer bir duygu yansıtmak istediğinizden bahsettiniz... Bugün hala en çok hangi maçı anıyor ve doya doya, acı tatlı o maçı konuşmak size keyif veriyor? Kimler o sohbette olsun istersiniz?
Uzun masaları, keyifli sohbetleri, kalabalık ev oturmalarını, futbol konuşmalarını çok severim. Hafızama güvenirim, çoğu maçı dakika dakika, skoruyla, gol atan oyuncusuyla, kaçan golüyle hatırlarım. Ailem de, arkadaşlarım da benzer bu konuda bana. İnsan yanında kendisi gibi, sohbet ettiğinde karşılığını alacağı birilerini bulunca keyif alıyor haliyle. Yaptığınız espriyi hemen anlayan, sizinle aynı dili konuşan, zamanında sizinle aynı şeye sevinip, üzülen insanlar demek istiyorum cevap olarak. Belki o maç oynandığında tanışmamışsınız ama yıllar sonra o gün hakkında konuşurken öyle bir şey söyler ki, hissettiğiniz duyguyu sizden daha iyi anlatır. Bunun gibi. Neden? Çünkü o enerjiyi siz ekran başındakilere, tribündekilere, size gönül verenlere aktarmayı başarmışsınız. Tabii bunların yanında, bizim uzun masalarımız çok eğlenceli olur. Tamamen doğal, yalın ve sıfır önyargı. Belki, bir gün çekeriz ve en azından bize hatıra kalır.