Mali sıkıntılar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, değişen yabancı kuralına da bir yandan uyum sağlamaya çalışıyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Emre Kılınç’ın ardından Sinan Gümüş, Semih Kaya ve Emre Çolak’ın menajerleriyle de görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için de bastırıyor. Almanya’da 600 bin Euro yıllık maaş alan 25 yaşındaki oyuncuya Cimbom 1 milyon Euro teklif etti. Kaan’la anlaşılması halinde Aslan’ın Fortuna Düsseldorf’a 2 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödeyeceği öğrenildi. Kariyerini Türkiye’de sürdürme konusunda kararsız olan gurbetçi stoper için kendisini ilk kez Milli Takım’a çağıran hocası Fatih Terim de devreye girdi. Eski öğrencisiyle konuşan İmparator’un ‘Gel’ çağrısında bulunduğu kaydedildi.
SICAK PARA SPONSORDAN
Kaan Ayhan için Cuma gününe kadar Alman ekibine ödeme yapmak zorunda olan Galatasaray yönetimi, transfer için gereken sıcak parayı sponsorluk anlaşmalarıyla sağladı. 2 yıl için 60 milyon TL’lik sponsorluk anlaşması yapan Cengiz yönetimi, bu parayı kullanarak transferi erken bitirmek istiyor. Ancak UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları gereği sattığı kadar oyuncuya bütçe ayırabilen Sarı-Kırmızılılar’ın bonservis ücreti alarak oyuncu satması gerekiyor. Mevcut kadroda satılmasına en yakın olan futbolcu ise Younes Belhanda...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!