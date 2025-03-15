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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında ilk maçına çıktı! - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında ilk maçına çıktı!

        Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 21:15 Güncelleme: 15.03.2025 - 21:15
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        • 1

          Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, Başakşehir’e konuk oldu. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası Şenol Güneş ile yollarını ayıran bordo-mavililerde takımın başına Fatih Tekke getirildi. 47 yaşındaki teknik adam, hafta içinde takımla bir araya gelirken, ilk maçına da İstanbul deplasmanında çıktı.

        • 2

          Sezona Alanyaspor’da başlayan Fatih Tekke, 11. haftada oynanan ve golsüz tamamlanan Bodrum FK maçı sonrası yollar ayrıldı. Tekke, futbolculuk kariyerinde 1994-2006 yılları arasında 3 farklı dönemde formasını giydiği, gol krallığı yaşadığı ve kupalar kazandığı Trabzonspor’da teknik direktör olarak bu hafta itibarıyla ilk kez görev almaya başladı.

        • 3

          TARAFTARLARDAN YOĞUN DESTEK

          Trabzonspor’a imza attığı günden itibaren yoğun destek gören Fatih Tekke’ye İstanbul’da da bordo-mavili taraftarlar ilgilerini sürdürdü. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda deplasman tribününü dolduran Trabzonspor taraftarlar, tribüne 'Fatih Sultan Tekke' pankartı astı.

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