Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında ilk maçına çıktı!
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı.
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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, Başakşehir’e konuk oldu. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası Şenol Güneş ile yollarını ayıran bordo-mavililerde takımın başına Fatih Tekke getirildi. 47 yaşındaki teknik adam, hafta içinde takımla bir araya gelirken, ilk maçına da İstanbul deplasmanında çıktı.
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Sezona Alanyaspor’da başlayan Fatih Tekke, 11. haftada oynanan ve golsüz tamamlanan Bodrum FK maçı sonrası yollar ayrıldı. Tekke, futbolculuk kariyerinde 1994-2006 yılları arasında 3 farklı dönemde formasını giydiği, gol krallığı yaşadığı ve kupalar kazandığı Trabzonspor’da teknik direktör olarak bu hafta itibarıyla ilk kez görev almaya başladı.
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TARAFTARLARDAN YOĞUN DESTEK
Trabzonspor’a imza attığı günden itibaren yoğun destek gören Fatih Tekke’ye İstanbul’da da bordo-mavili taraftarlar ilgilerini sürdürdü. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda deplasman tribününü dolduran Trabzonspor taraftarlar, tribüne 'Fatih Sultan Tekke' pankartı astı.
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