Fatih Tekke: Taraftara o borcu ödemem lazım

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili kulübün normalleşmeye ihtiyacının olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaşan Tekke, oyunun genelinde iyi pozisyon aldıklarını belirterek, "Maçın hikayesi, Allah lütfetti. Uğurcan Çakır'ın kırılma anındaki camiaya olan katkısının yanı sıra görülmeyen çok oyuncu var. Düzen içinde oynamaya çalıştık. Trabzonspor'un oyun şekli bu değil. Bir şeycikler bekliyordum. Onlar oldu. Daha iyi olurdu. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Adım adım ilerlemek istediklerini aktaran Fatih Tekke, "Maç maç gitmek zorundayız. Kupada bir hedefimiz var. Bunu yakalayabilmeliyiz. Kolay değil. Her maç zor olacak. Trabzonspor'un normalleşmeye ihtiyacı var. Bu topraklardan oyuncu her zaman çıkıyor. Doğru yetiştirmemiz, satmamız ve bu arada da yarışmamız lazım. Neleri düzeltebiliriz, bunun peşindeyiz. Taraftarın bana sevgisine karşı o borcu ödemem lazım. Taraftarımız sayesinde buradayım." ifadelerini kullandı.

Ön alan baskısını kendisi için "olmazsa olmaz" diye nitelendiren bordo-mavili teknik adam, "Oyuncuların henüz isimlerini bile söyleyemiyorum. Dışarıdan gördüğünüzde bir düzen olacağını söylüyorum. Bu, oyuncuların isteği ve arzusuyla olacak. Bir netlik olacak. Özkan Sümer'in söylediği gibi 'Her şey belirgin olmalı.' Nereden dayak yiyeceğimiz de belli olmalı. Bu belirginliği topa sahip olarak yapabilmeliyiz. Ritim için de bunun çok tekrarı gerekir." şeklinde konuştu.