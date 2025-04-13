Fatih Tekke: Daha iyi olmamız zaman meselesi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, galibiyeti değerlendirdi.

"DAHA İYİ OLMAMIZ ZAMAN MESELESİ"

"Pozisyonlarımızın geneli spontane değil tekrar. Oyuncularım tüm söylenenleri yapmaya çalışıyorlar. Oyuncularımın mevcut durumdan hoşlanmadıkları aşikar. Hepsi antrenmanlarda ne söylüyorsak yapmaya çalışıyorlar. Bunun keyfini çıkarıp Adana Demirspor, kupa maçı ve Alanyaspor maçlarına bakacağız, üçünü de çok iyi geçmemiz lazım. Pozitif bir durum var. Kolay bir şey değil. Zoru başarıyor oyuncularım. Oyunun tamamına yakınında ön alan baskısı var, bazen hata oluyor ama yerleşmeler iyi. Biraz daha oyunu basiti basit oynama meselesi. Bunu yaparsak daha iyi olacağız. Taraftarımıza, başkanımıza... Başkanımızla 1 aydır tanışıyoruz. İstediğimizden fazlasını veriyor, yönetim kurulumuz da öyle. Her şey pozitif ama senenin sonuna kadar... Bugün sevindik, bazen kızacağımız üzüleceğimiz maçlar olacak. Niyetimiz hep sevinmek ama bazen mümkün olmuyor. Tony'nin böyle dönüşü çok çok iyi. Bize inanılmaz güç veriyor. Draguş'un arka adalesinde çekme oldu. Birkaç hafta bizimle olmayacak. Genel hatlarıyla pozitif. Daha iyi olabilir miyiz, olabiliriz ama zaman meselesi..."