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        Fatih'teki vahşeti öven paylaşımlara tutuklama

        İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik'in aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmesine yönelik övücü sosyal medya paylaşımları yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:16
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        Fatih'teki vahşeti öven paylaşımlara tutuklama
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 4 Ekim'de Semih Çelik'in Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmesinin ardından, bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı "suçu ve suçluyu öven" paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı.

        Çalışmada, içeriklerin şüpheli E.S. (24) tarafından yapıldığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "suçu ve suçluyu övme" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

        E.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        NE OLMUŞTU?

        ​Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.

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        #istanbul
        #Semih Çelik
        #cinayet
        #edirnekapı surları
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