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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te tarihi hamamda yangın

        Fatih'te tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın

        İstanbul Fatih'te tarihi Tahta Minare Hamamı'nda çıkan yangın, bitişikteki 3 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu hamam ve 3 evde hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 00:49 Güncelleme: 09.04.2024 - 01:47
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        Fatih'te tarihi hamamda yangın
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        Fatih'te tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler hamamın hemen yanında bulunan 3 eve de sıçradı. Yangın sonrası hamam ve 3 evde hasar meydana geldi.

        Yangın, saat 22.00 sıralarında Balat Mahallesi'nde Vodina Caddesi'nde bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, tarihi Tahta Minare Hamamı'ndan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler büyüyerek yükseldi.

        ALEVLER 3 EVE DAHA SIÇRADI

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        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken çevredeki vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına yardım ettiği görüldü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Bu sırada hamamdan yükselen alevler 3 eve sıçradı.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan müdahale etmesiyle yaklaşık 30 dakika sonra yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, hamamda ve alevlerin sıçradığı 3 evde hasar meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

        YANGIN KAMERAYA YANSIDI

        Hamamdan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de hamamın olduğu binadan alevlerin yükseldiği görülüyor.

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