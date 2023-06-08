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Fatih'te silahlı çatışma: 2 ölü, 4 yaralı

Fatih'te çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Giriş: 08.06.2023 - 22:10 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih'te silahlı çatışma: 2 ölü, 4 yaralı
AA

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, öğle saatlerinde Katip Kasım Mahallesi'nde kurulan pazarda etrafa kontrolsüz şekilde biber gazı sıktı.

Bölgede tavukçuluk yapan Beşir K. ve Harun K, müşterilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle bu kişiyle tartıştı.

Tartışmanın ardından akşam saatlerinde tekrar olay yerine gelen şüpheli, Beşir K. ve Harun K'ye silahla ateş açtı. Bu kişilerin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çatışmada ağır yaralanan Beşir K. ve Harun K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, çevredeki 4 kişi de hafif yaralandı.

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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