Fatih'te metruk binada yangın: 1 gözaltı

Fatih'te metruk bina alev alev yandı: 1 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Fatih'te iki katlı metruk binada yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı
Fatih'te metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.
POLİS ÖNLEM ALDI, İTFAİYE MÜDAHALE ETTİFotoğraf: DHA
Derviş Ali Mahallesi Arı Sokak'taki iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre polis, binanın bulunduğu sokağı güvenlik amacıyla araç ve yaya trafiğine kapattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIFotoğraf: AA
Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, yangına ilişkin bir kişiyi gözaltına aldı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.