Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa'nın imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) ferman 21 Ekim'de Londra'da gerçekleşecek Exceptional Islamic Ottoman & Indian Art Sale adlı müzayedeye çıkıyor.
BİSMİLLAH İLE BAŞLIYOR
DHA'nın haberine göre 'Bismillah' ile başlayan fermanın Arapça el yazısı ile siyah mürekkeple yazıldığı biliniyor. Merhum Zağanos Paşa'nın vakfı yazısı kırmızı bir dokuma ile kısmen güçlendirilirken yazıların altında fermana tanık olanların imzası bulunuyor.
Fermanın üzerinde Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası ve son satırda da tarih yer alıyor 1-10 Cemaziyelevvel 866 (01-10 Şubat 1462) tarihindeki fermanda Fatih Sultan Mehmed'in koruma altına aldığı bölgelerden bahsediliyor.
Fermanda Zağanos Paşa'nın Balıkesir'de yaptırdığı imaret için Saruhan Sancağı'na bağlı Danişmendli, Süleymanlı Büyük Meder, Küçük Meder, Maracaviran, Numanlı köyleri ile Balıkesir'e bağlı At ve Türkeli köyleri ile yine Balıkesir'de Bakırcılar ve Mellahlar çarşısında vakfettiği dükkanların Fatih tarafından koruma altına alındığı ilan ediliyor. Fermanda tanık olarak Kirmastı Kadısı, Beytülmal Müfettişi, Evkaf Nazırı, Mihaliç ve Balıkesir Kadıları'nın da onayları var.
AÇILIŞI YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRA
Fermanın satışını yapan mezat sahibi Plakas Auctions, fermanın 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğinde, 21 kat, kırmızı tekstil ile kısmi güçlendirmeler yapılmış bir eser olduğunu belirtirken açılış fiyatının da 80 bin pound (980 bin TL) olduğunu ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!