İstanbul'un fethinin 567’nci yıl dönümünde Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi olan ‘Fatih’ İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz'e doğru hareket etti.

Doğu Akdeniz’deki görevini tamamlayan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek yeni görev yerine hareket etti.

Üzerinde al bayrak bulunan gemiye eşlik eden botların gösterisi eşsiz görüntüler oluşturdu.

Öte yandan ‘Fatih’in 1 Haziran’da Trabzon Limanında olması bekleniyor.