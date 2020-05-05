MKE Ankaragücü’nde bir futbolcunun korona virüs teşhisiyle tedavi altına alınmasının ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Başkan Mert, test sonucu pozitif çıkan oyuncunun tedavisine devam edildiğinin altını çizerek, “Futbolcularımızın hepsi bir araya gelmiyordu, dün ilk kez test için ayrı ayrı gruplarla ayrı saatlerde tesislere geldiler. Futbolculara teknik ekibe ve kulüpte çalışanlara test yapıldı. Bir futbolcunun pozitif olduğunu öğrendik. Akşam bu futbolcu tekrar hastaneye çağrıldı. Hastanede ileri tetkikler yapıldı. Tedavisi devam ediyor. Temas eden yönetici arkadaşımız vardı, onlarla ben de aynı ortamda bulunmuştum. Biz de test yaptırdık. Yöneticilerin test sonuçları da 1-2 saate çıkacak” şeklinde konuştu.
"BİRÇOK KULÜPTE FUTBOLCULAR OYNAMAK İSTEMİYOR"
Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve TFF arasında liglerin geleceğine dair yapılacak toplantıya da değinen Başkan Fatih Mert, “Şunu biliyorum; birçok kulüpte futbolcular oynamak istemiyorlar. Bunu medyadan takip ediyorum. Herkesin kafasında birçok soru işareti var. Oynanmaması yönünde görüşler var. Bugünkü görüşmeden de bunların dikkate alınacağı bir karar bekliyorum” diye konuştu.
"LİGLERİN OYNANMASI ZOR GÖRÜNÜYOR”
Fatih Mert, şu anki durumda liglerin devam etmesinin zor olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:
"Bir şehirde oynanmasına kulüpler sıcak bakmadılar. Kulüpler Birliği ve TFF Başkanı ile birlikte yapılan görüşmede buna sıcak bakılmadı. Mümkün gibi görünmüyor. Başlaması ile ilgili de 12 Haziran söyleniyor. Bununla ilgili de bugün yapılacak toplantının sonucunu bekliyoruz. Liglerin oynanması bu şartlarda zor gibi görünüyor. Karar devlet büyüklerinin. Onların vereceği kararı bekliyoruz."
O FUTBOLCU FATY
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun Ricardo Faty olduğu öğrenildi. Beştepe Tesisleri´ni karantinaya alan ve giriş çıkışları kapatan Ankaragücü yönetimi, tüm sporcuların test sonuçlarının çıkmasının ardından harekete geçti. Ankara ekibinin idmanlarına yarın başlayacak olmasından dolayı yönetim takımda sadece Faty´nin sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından diğer futbolcuları motive etmeye çalışıyor. Sadece kalecilerin çalışmasına izin verilen tesislerde bugün yaşanan olay sonrası kaleciler de tesislerden ayrıldı ama yönetimin aldığı karar doğrultusunda idmanlara yarından itibaren katılacaklar.
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