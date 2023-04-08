Çok önemli bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Pirlo, "Sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız. Fenerbahçe, zor bir dönem yaşıyor. Çok kaliteli bir takıma sahipler. Biz ise iyi bir süreçten geçiyoruz. Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Tam kadro olduklarını aktaran Andrea Pirlo, "Elimizde geniş bir seçenek var. En iyi kadroyla Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacağız. Fenerbahçe derbi maçta alınan skora kızgın ve sinirli. Kolay bir maç olmayacak. Yüzde yüzlerini verecekler. Ancak biz de sahaya kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.

Karşılaşmada hakem yönetimiyle ilgili herhangi bir endişesinin olup olmadığı şeklindeki soruyu İtalyan çalıştırıcı, "Oyuncuların ön planda olması gerekiyor. Dünyadaki bütün liglerde hakemler konuşuluyor. Her iki taraf da elinden geleni yapıyor. En az hatayla hakemlerin maçlarını yönetmesi ve bizim de bunlara mazeret bulmamamız gerekiyor." şeklinde yanıtladı.