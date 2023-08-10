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        Haberler Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük, kanat oyuncusu Ryan Mendes'i transfer etti - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük'ten kanat takviyesi

        Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Ryan Mendes'i kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:29
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        Fatih Karagümrük'ten kanat takviyesi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Ryan Mendes'i kadrosuna kattı.

        Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Ryan Mendes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'da forma giymişti.

        Mendes, 2016-2017 sezonun devre arasında ise Kayserispor'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla ilk sezonunda 7 resmi maçta forma giyip bir gol atan tecrübeli futbolcu, bir sonraki sezon ise 39 resmi karşılaşmada fileleri 7 kez havalandırmıştı.

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