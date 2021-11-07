Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

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FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY

STAT: Atatürk Olimpiyat

SAAT: 16:00

HAKEM: Atilla Karaoğlan

YAYIN: BeIN Sports 1

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Jimmy, Borini, Pesic, Karamoh, Ahmed Musa

YEDEKLER: Utku, Benatia, Erhun, Emre, Tunay, Serhat, Balkovec, Adnan, Berke, Bertolacci

TEKNİK DİREKTÖR: Francesco Farioli

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Berkan, Cicaldau, Emre, Babel, Kerem, Halil

YEDEKLER: Fatih, Taylan, Alpaslan, Van Aanholt, Mostafa, Morutan, Kaan, Barış Alper, Feghouli, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı. Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.

BOEY VE ARDA YOK

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle maçta görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.