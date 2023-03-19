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Fatih Karagümrük - Başakşehir | CANLI YAYIN

Fatih Karagümrük - Başakşehir maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir ligde birbirlerine 6. kez rakip oluyor. Ligde üç maçtır puana hasret olan Başakşehir, 9 maçtır yenilmeyen Fatih Karagümrük'ü devirme peşinde

Giriş: 19.03.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Karagümrük - Başakşehir | CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.

SAAT: 16.00
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
STAT: Atatürk Olimpiyat
YAYIN: beIN SPORTS 1

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FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent, Ricci, Shukurov, Bertolacci, Colley, Borini, Diagne

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lucas Lima, Biglia, Keny, Mahmut, Aleksic, Serdar, Figueiredo

Ligde turuncu-lacivertliler 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 40 puanla 6. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 30 puanla 9. sırada yer alıyor.

6. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Karagümrük'ün rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda kırmızı-siyahlılar 4 kez kazanan taraf olurken, 1 mücadelede de berabere sona erdi.

Ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. İki takım bu sezon ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi ve bu maçta Başakşehir rakibini penaltılarla eledi.

FATİH KARAGÜMRÜK 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a mağlup olan Fatih Karagümrük, daha sonra oynadığı 9 maçta yenilmedi. Kırmızı-siyahlılar, bu müsabakalarda 4 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Karagümrük geride kalan 9 karşılaşmada; Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Sivasspor'u yenerken, Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş ve Giresunspor ile de berabere kaldı.

BAŞAKŞEHİR SON ÜÇ MAÇINI KAYBETTİ

Başakşehir, Süper Lig'de en son Konyaspor maçından galip ayrıldı. Turuncu-lacivertliler bu müsabakanın ardından oynadığı 3 maçta da mağlup oldu. Başakşehir bu 3 karşılaşmada Kayserispor'a 1-0, Alanyaspor'a 1-0 ve Beşiktaş'a da 2-02lık skorlarla kaybetti.

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