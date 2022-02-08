Türkiye Kupa Son 16 Turunda Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 7. dakikada Levent Mercan'ın golüyle 1-0 öne geçti; Konyaspor 11'de Ahmed Hassan ile cevap verdi.

Mısırlı golcü 10 dakika sonra bu kez penaltıdan ağları havalandırdı ve skor 2-1'e geldi. 28'de Ahmed Musa skoru 2-2'ye getirdi ve ilk devre eşitlikle geçildi.

Konuk ekip 60'ta Amilton'un golüyle yeniden öne geçerken Borini 67'de skoru 3-3'e getirdi. İtalyan yıldız 80'de bu kez penaltıdan bir gol buldu ve Fatih Karagümrük öne geçti.

Konyaspor 87'de Musa Çağıran'la skoru 4-4'e getirdi ve maç uzatmaya gitti.

Fatih Karagümrük 101. dakikada Emre Mor ile yeniden öne geçti.

Mücadelede başka gol olmayınca Fatih Karagümrük 5-4'lük skorla galibiyete uzandı ve çeyrek finalde yükselen taraf oldu.