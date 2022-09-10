39. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağdan ortaladığı topa ceza sahasındaki Diagne zor pozisyonda kafayla vurdu ancak kaleci Onurcan soluna uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

71. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında oyuna yeni giren Murat Cem Akpınar, ceza sahasında Ozdoev'in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Erkan Özdamar, 73. dakikada Video Yardımcı Hakem Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve penaltıya hükmetti.

75. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic'in vuruşunda kaleci Viviano sağına yatarak meşin yuvarlağı çıkardı. Ancak altıpasa gelen topu tamamlayan Bajic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

87. dakikada Burak Kapacak'ın sağdan ortasında altıpas önündeki Kouassi'nin kafayla vurduğu top kaleci Onurcan'da kaldı.

90+2. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde altıpasta kafa vuruşunu yapan Diagne fileleri havalandırdı: 1-1.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Jimmy Durmaz (Dk. 79 Ricci), Ozdoev (Dk. 79 Burak Kapacak), Colley (Dk. 58 Kouassi), Borini, Diagne

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Mejia (Dk. 57 Görkem Sağlam), Sergio (Dk. 85 Rahmetullah Berişbek), Savicevic (Dk. 70 Kuwas), Borja Sainz (Dk. 70 Murat Cem Akpınar), Bajic (Dk. 85 Sergen Piçinciol)

Goller: Dk. 75 Bajic (Bitexen Giresunspor), Dk. 90+2 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 25 Colley, Dk. 62 Salih Dursun, Dk. 74 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 29 Campuzano, Dk. 33 Mejia, Dk. 90+6 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)