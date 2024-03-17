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        Haberler Seçim Fatih Erbakan: CHP'nin belediyeleri en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor

        Fatih Erbakan: CHP'nin belediyeleri en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: CHP'nin belediyeleri dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor, belediyeleri boğazına kadar borca batırıyor ve o borcun faizini de hizmetlere zam yaparak milletten çıkarıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 21:30 Güncelleme: 17.03.2024 - 21:30
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        Erbakan: CHP'nin belediyeleri en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Karabük mitingine katıldı.

        Erbakan, Kemal Güneş Caddesi'ndeki mitingde yaptığı konuşmada, ramazan ayının Gazze, Doğu Türkistan, Keşmir ve Arakan'daki zulümlerin sona ermesine vesile olmasını diledi.

        Yerel seçimlerde Milli Görüş belediyeciliğini hakim kılacaklarını belirten Erbakan, "Eylül ayı başında 260 binden başladık, şimdi geldiğimiz noktada üye sayımız 6 ay içerisinde 260 binden 476 bine ulaştı." dedi.

        Fatih Erbakan, CHP'li belediyelere eleştiride bulunarak, şunları söyledi:

        "1989'dan 1994'e kadar çöp, çamur ve çukura batırdılar şehirlerimizi. Bu millet 1994'te koşa koşa o belediyeleri Refah Partisine teslim etti. Rantçı belediyecilikten kaçıp da heykelci belediyeciliğe gidecek halimiz yok. Bugün de yine CHP'nin belediyeleri dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor, belediyeleri boğazına kadar borca batırıyor ve o borcun faizini de hizmetlere zam yaparak milletten çıkarıyor."

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        Erbakan, konuşmasının ardından Karabük ve ilçe belediye adaylarını tanıttı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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