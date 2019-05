Fatih Altaylı, Emin Çağlar ve Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemini değerlendirdi.

HÜSNÜ GÜRELİ'YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

"BUNU YAPANLAR ONURSUZDUR"

Süper Lig'de üst üste iki toplamda yirmi ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın kutlama töreninde TFF Başkanı Hüsnü Güreli'nin görüntüleriyle ilgili konuşan Altaylı "Bu ülke, adam gibi adama hasret kaldığımız bir duruma iğrenç duruma getiriliyor. Bir fotoğraf karesi üzerinden iğrenç bir saldırı başlatıldı. Hüsnü Güreli'nin üzerinde takım elbise var, yayılan fotoğrafa bakıyorum, ama kolu çıplak. Böyle bir şey olabilir mi! Geçen sezon ne dedik, TFF Başkanı'nın paçası sıkmadı gelip vermedi Galatasaray'ın kupasını, bu sene TFF Başkanı, yönetim kurulu ve üyeleri de gelmiş. Bundan daha doğal ne var? Bir anlık fotoğraf karesi de var. Sordum da o kareyi, itmişler adamı. Bunun üzerinden bir haysiyet cellatlığı yapılır mı? Bunu yapan onursuzun önde gidenidir! Adam Beşiktaşlı. Adam Galatasaray'ın elinden iki şampiyonluk almış, 100. yılda şampiyonluk yaşayan Beşiktaş yönetiminin ikinci başkanı. Bu adama Galatasaraylı deniyor, yuh artık! Diyelim ben Federasyon Başkanıyım, Fenerbahçe'ye kupa veriyorum, vermem mi! Tabii ki veririm. O anda futbolcular hoplamaya başlıyor, ben de aralarında kalmışım. Ne yaparsın tabii ki tebessüm edersin. Böyle bir hayvanlık var mı! Sosyal medyada bunu konuşanlar, Hüsnü Güreli gibi bir spor adamından özür dilesinler. Şahane bir spor adamlığı örneği göstermiş, özür dilesinler!" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'İN SEZON DEĞERLENDİRMESİ VE AÇIKLAMALARI

"ORGANİZE AMA AMATÖR BİR KÖTÜLÜK DEĞİL. ORGANİZE AMA PROFESYONEL BİR KÖTÜLÜK"

Fatih Terim'in IG TV'de yaptığı sezon değerlendirmesi ve yaptığı önemli açıklamaları yorumlayan Altaylı, "Bir takım lobiler var, bunlar sürekli olarak uğraştılar. MHK'yi değiştirmeye çalıştılar, istedikleri geldi yine olmadı, Milli Takım teknik direktörünü değiştirmeye çalıştılar, gitti onların istediği gelmedi yine olmadı... Bunları tatmin etmek zor. Bunlar kendi başarıları üzerinden iş yapmaya çalışan gruplar değil. Bunlar başkaları başarısız olsun, sağa sola kendi adamlarını yerleştirmenin peşinde. 'Türk futbolunu biz yönetelim, Türk futbolunu yönetmekten öte rantı biz yiyelim' diyen adamlar. Kastı sanırım bu. Diğer bir kastı Ersun Yanal... Ersun Yanal'la Fatih Terim karşılaştırılmaz. Yanal'ın büyüyünce olmak isteyeceği şeydir ancak Fatih Terim. Bir tarafta 8 şampiyonluk, UEFA Kupası, Avrupa'da başarıları, 19 kupası olan Fatih Terim. Diğer tarafta ise Fenerbahçe'de çalıştığı bir sezonda şampiyonluk elde etmiş, büyük ihtimalle kulüp başkanı şampiyonluğu onun elde etmediğini düşünecek ki görevine son vermiş... Ersun Yanal'ı küçümsemek için söylemiyorum ama Fatih Terim'le kıyaslanacak bir kariyer değil. Fatih Terim'in söylemek istediği

'Biz rakip olmadık, aynı klasmanda değiliz' Organize kötülük doğru bir tabir ancak amatör değiller. Fatih Terim onu küçümsemek için söylüyor belki ama amatör değil, hayli profesyoneller. Ama her profesyonel, başarılı olacak diye bir şey yok, başarısız profesyoneller" değerlendirmesini yaptı.

GALATASARAY'IN 22. ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

"EMRE AKBABA'YI YÜRÜTMEK, SAKATLIĞININ İYİLEŞME SÜRECİNİ UZATIR"

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunun kutlaması üzerine konuşan Altaylı, "O gecede bazı anlar benim hoşuma gitmedi. Rahatsız eden şeyin temeli: Emre Akbaba... Çok sevdiğim, şahane bir çocuk. Emre Akbaba'nın koltuk değnekleriyle yürüyerek onca yolu gelmesi, merdiven çıkması, platformda onca süre durması beni rahatsız etti. Niye? Sakatlığının iyileşme dönemini uzaması açısından. Zamanından önce kırıkların hasar bölgelerin üzerine baskı uygularsanız iyileşme sürecini geriye atabilirsiniz. Emre Akbaba keşke oraya tekerlekli sandalyeyle getirilseydi, yukarıya bir asansörle çıkarılsaydı. Üzerine bastığı her adımın, bileğindeki çatlağa, kırığa çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Emre Akbaba'nın sakatlığının uzamasından korktum" dedi.

SİNAN GÜMÜŞ VE DIAGNE'NİN KUTLAMALARA KATILMAMASI

"DIAGNE, GALATASARAY KARİYERİNİ BİTİRMİŞTİR"



Törene katılmayan futbolcularla ilgili görüş de belirten Altaylı, "Canımı sıkan ikinci olay, Sinan Gümüş ve Diagne'nin mazeret belirterek kupa törenine katılmamasıydı. Sinan'ın sözleşmesi bitmiş, sanırım Fenerbahçe'yle de anlaşmış, gelmeyedebilir. 'Suriyeli açıklaması yüzünden tepki gelir diye törene alınmadı' açıklamasını yapan hepimizi dangalak zannediyor galiba! O zaman maçlara da almasaydın, sahaya da çıkarmasaydın. Hiçbirimiz salak değiliz, bunu yemeyiz. Fakat Diagne'ye aklım ermiyor! Bir profesyonel futbolcunun, takımın şampiyonluk kutlamasına gelmeyecek hangi mazereti olabilir? O gün maç olsa ne olacaktı? Bıraksın sahtekarlığı! Arabasını yıkarken poz vermiş! Galatasaray'daki kariyerinin içine etmiştir. Onu taraftar da affetmez kimse de affetmez. Orada kulübün sevincini paylaşmayacaksın... Pazar günü be ne izini! Kupa, sezon bitiminden 10 gün sonra verilir falan da daha maçlar yeni bitmiş! Diagne, bu hareketiyle adam olmadığını göstermiştir! Diagne benim için adam değildir. Böyle bir izin verilmez. Tribün ve Galatasaray camiası, Diagne'nin bu terbiyesizliğini kolay kolay affetmez. Seneye 30 gol atarsa belki affolur" ifadelerini kullandı.

"UEFA KUPASI TÖRENİNDE BİLE BAŞKAN YOKTU! ORADA FUTBOLCULARDAN ROL ÇALAMAZSIN!"

Kutlamaları değerlendirmeye devam eden Altaylı şunları söyledi:



"Esas mesele şu, UEFA Kupası'nın fotoğrafına gelince. Orada bir tane yönetici göremezsin! Teknik direktör vardır, futbol şube sorumlusu iki arkadaş vardı, Galatasaray Başkanı falan yoktu orada! Ajax'ın kutlamalarında Ajax'ın başkanını gördün mü? Real Madrid'inkinde görüyor musun? Plaket verirken görüyoruz o kadar! Sanki başarının en büyük mimarıymış gibi başkan geliyor. Sen zaten bu kulübün başkanısın, töreni sen düzenliyorsun. Kendi kendini bu kadar çok önemsetmeye çalışmak bir ruh haliyle ilgili sıkıntıya işaret ediyor, bu normal bir ruh hali değil. İki, orası futbolcuların gençlerin kendilerini eğlendirecekleri yer. Senin bu şovu, onlardan çalmaya kalkışmanın ne anlamı var? Hadi diyelim oraya çıktı. Sonra inip aşağıya tribünlere el sallamak, tezahüratlar yaptırmak... Ne oluyoruz? Sen başkan sıfatıyla, futbolculardan rol çalma hakkına sahip değilsin! Bu yapılanları, futbolcular yapacak, onların kralı onlar. Orada imparator Fatih Terim'dir, ordusu da çocuklardır. Sen orada kendi şovunu yapamazsın! El kesesiyle cömertlik yapamazsın"

FATİH TERİM 5 YIL DAHA GALATASARAY'DA

"FATİH TERİM HER ZAMAN OLMALIDIR AMA 5 YILLIK SÖZLEŞMEYLE ELİNİ KOLUNU BAĞLAMAZSIN"



"Fatih Terim, Galatasaray'da her zaman olur, olabilir, olmalıdır. Eleştirdiğim bin tane yönü vardır ama Galatasaraylılığına toz kondurmam. Ama bir başkan Fatih Terim'i böyle bir törende siyasi şov malzemesi yapmaz. 5 senelik sözleşme yapmak kimsenin işi olmamalı. Fatih Terim'e dersin ki 2+3. Terim'e dersin ki 'İki senemiz garanti. Üç sene daha seçilebiliriz. 2+3' dersin, ve hem kendi elini kolunu hem de kendinden sonrakinin elini kolunu bağlamazsın. Fatih Terim bunu Galatasaray'a yapmaz ama yarın öbür gün neden hukuki sıkıntı olsun? Önümüzdeki sezon diyelim ki Galatasaray, bu seneki Fenerbahçe gibi oldu Allah göstermesin. Tribünler de Fatih Terim'i istifaya çağırdı. Sen de her şeyi tribüne göre yapan bir başkan olarak Fatih Terim'in görevine son verdin. Galatasaray'a böyle bir tazminat mı çıkacaksın?"

"ÖNCE AÇIKLANAN SÖZLEŞMEYE NE OLDU?"



"Galatasaray başkanları, kamuoyuna yalan söylemezler' diyoruz. Bu başkan bize ekim, kasım gibi 'Fatih Terim'le üç senelik sözleşme yaptık' dememiş miydi? Eee hani o sözleşme? O günden sonra da o sözleşme Federasyon'a, KAP'a bildirilmedi. Şimdi 5 yıllık sözleşme daha! O 3 nerede, bu 5 nerede! Kim kimi kandırıyor, kim kime yalan söylüyor! Galatasaray'ın böyle bir şanssızlığı oluştu, sürekli bizi kandıran başkanlar geliyor son birkaç dönemdir. Galatasaray'ın Allah sonunu hayır etsin. Fatih Terim'in bununla ilgili bir sıkıntısı olmaz, 5 senelik bir sözleşme isteyeceğini de sanmıyorum"

GALATASARAY'IN ALTYAPIDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI



"11 YABANCIYI ELEŞTİRENLER HAKKINI VERSİN. BU, TÜRK FUTBOLUNA HİZMETTİR"



Galatasaray'ın altyapılarda kazandığı şampiyonluklarla ilgili de konuşan Altaylı, "Galatasaray'ı 11 yabancıyla çıkıyor diye eleştirenler, altyapıya baktığında hakkını vermesi lazım. Bu Türk futboluna hizmettir. Hangi başka büyük kulübün böyle bir başarısı var? Galatasaray'la rakip olduğunu iddia eden kulüplerin hangilerinin var? Trabzonspor altyapıdan oyuncu çıkarıyor ama böyle bir durumu yok. Beşiktaş zaman zaman çıkarıyor ama böyle durum yok. Fenerbahçe'nin altyapıdan oyuncu çıkardığına tarihte rasgelmedik. Galatasaray kollandı deniyor da U15, U16, U17, U21'de de mi kollandı! Bu da mı şans? Bu çocuklar da mı birilerinin itelemesiyle şampiyon mu oldu? Galatasaray çok eleştiriliyor ama Türk futboluna büyük katkısı var. Fenerbahçe'nin kürekte, atletizmde, basketbolda çok iyi şeyler yapıyor. Galatasaray'da 1300 lisanslı sporcu var, düzenli spor yapıyor, para alıyor, tesisleri hazırlanıyor! Keza Fenerbahçe de öyle. Bunlar, Türk sporlarının önemli devleri. Bununla ilgili konuşacak olanlar önce salavat getirecekler sonra konuşacaklar! Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında konuşmak, öyle kolay bir şey değil!"

GALATASARAY'IN SEZON BOYUNCA ELDE ETTİĞİ GELİRLER



Galatasaray'ın 2018-19 sezonu boyunca elde ettiği gelirlerin 1 milyar TL'yi aşmasını değerlendiren Altaylı "Allah, Galatasaray'ın yüzüne baktı demek ki! Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa Galatasaray'ın alacağı para daha da artacak. Galatasaray önemli gelir elde etti ama çok ciddi borçları da var, diğer kulüpler kadar. O yüzden Galatasaray, mirasyedi gibi davranır ise önümüzdeki sene çok ciddi mali sıkıntıya girebileceği için UEFA'ya verdiği sözleri de tutamayabilir. O yüzden ben yönetici olsam bu sene 40 bilemedin 45 milyonluk bütçeyle bu transfer meselesini hallederdim. Bunun üzerine çıkarlarsa Galatasaray'ın geleceğine zarar verebilirler. Fatih Terim'in burada anlayışlı olacağını düşünüyorum. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi dese de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilecek düzeyde değiliz. Çok acayip bir şey olursa final oynarız ama o bile imkansıza yakın. Hani belki gruptan çıkıp, belki bir tur daha gidilir diye hareket etmek lazım. Bunun Abdurrahim Albayrak farkında, kendisiyle yaptığım tüm konuşmalarda bunu görüyorum ve mutlu da oluyorum. Buradaki tehlike Mustafa Cengiz'in tribüne oynama hevesi. Kulübün parasıyla tribüne şov için har vurup harman savurursa çok ciddi sıkıntı olur. Bunu yapan başkanlar oldu, Mustafa Cengiz bugüne kadar çok pozitif gitti ama devre arası golcü transferi beni ürküttü"

Fatih Terim'in Başakşehir maçındaki hareketlerinden ötürü kaç maç ceza alacağı şeklindeki soruyu yanıtlayan Altaylı, "2-3 maç alacaktır. 5 maç falan delilik olur" dedi.



Mustafa Cengiz'in olası bir seçimde tekrar seçilip seçilemeyeceği üzerine de konuşan Altaylı "Seçim söz konusu değil bildiğim kadarıyla. Mahkeme sonucuna kadar Galatasaray'ın seçime gitme ihtimalini sıfır gibi görüyorum ancak ben yerinde olsam giderim. Karşısına doğru dürüst biri çıkarsa kazanamaz ama doğru düzgün biri çıkmazsa kazanabilir" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN BÖYLE BİR SEZON SONRASINDA SÖYLEMLERİ GALATASARAY ÜZERİNDEN OLMAMALIDIR"

Fenerbahçe'yle ilgili konuşan Altaylı "Fenerbahçe'nin çok ciddi sorunları ortada. Ben Fenerbahçe yöneticisi ya da başkanı olsam, kendi meseleme konsantre olurum. Koskoca bir Fenerbahçe camiasını, Galatasaray karşıtlığı üzerinden yönetemezsiniz. Tamam üç büyükler, yer yer bunu yapıyor ancak siz ligin büyük bölümünü küme düşme potası içerisinde, üzerinde götürdüğünüz sezon sonunda bütün söylemlerin Galatasaray üzerinde olmamalıdır. Galatasaray'ın da dönüp Fenerbahçe'yle ilgili bir şey söylemesi de anlamsızdır. Kutlamada Belhanda 'Fener ağlama' demesini de yanlış buldum. Her şey zaman içerisindedir. Orada Fenerbahçe'yle yarış vardı, bu sezon öyle bir yarış da olmadı" yorumunu yaptı.

Semih Özsoy'un açıklamalarını değerlendiren Altaylı "Mahmut Uslu'nun versiyonu gibi değerlendiriliyor ancak rakiplerine son derece antipatik görünüyor. Fenerbahçeliler açısından nasıl bilemem" dedi.