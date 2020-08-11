Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Emin Çağlar'ın sorularıyla spor gündemini değerlendirdi. Çağlar ve Altaylı, kanser nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, sevdiklerine baş sağlığı mesajı diledi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yeni sezona Emre Gönlüşen'in adının verilmesini gündeme alacaklarına dair açıklamasını yorumlayan Altaylı, "Bu sene değerli bir başkasını kaybedersek ne olacak Allah göstermesin. Bunu yorumlamak çok zor. Genç kardeşimiz bunu hak eden bir kişi herhalde ama bu açıklamalar erken... Ama belli ki hak eden bir kardeşimiz" dedi.

Altaylı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“LİMİTLERDE HAKSIZLIK OLACAĞINI BİLİYORDUK”

"Limitlerin açıklanacağını bekliyorduk, açıklandığında geçen sezonki gibi haksızlıklar olacağını da bekliyorduk. Şaşırtıcı değil, beklenen bir gündem. Hüsnü Güreli'nin öngördüğünün yanından bile geçmeyen saçma sapan bir şey çıktı. Güreli çok Batılı tarzda kotarmıştı. Niye? Hüsnü Güreli hem kulüp yöneticiliğini hem de kulüplerin mali durumunu iyi bilen birisi. Bir de Türkiye'nin en iyi mali müşavirlerinden birisi zaten. Onun çalışmasıyla alakası yok. Şu anki talimat deve desen değil kuş desen değil. Tartışmalar bitmedi, daha da bitmez. Herkes transfer zannediyor bu limitleri öyle değil. Futbol şubesinin tüm masrafları buraya ait. Çay ocağında çalışan personelin maaşı da, futbolcunun primi de, sahanın bakımın maliyeti de bunun içerisinde."

“BU BANKACILARIN YÖNETTİĞİ, FEDERASYON'UN SEYRETTİĞİ BİR OLAY”

"Futbol Federasyonu Başkanı olan beyefendi gelsin, kulüplerin bilançolarını verelim. Limitleri belirleyebilirse sen benim yüzüme tükür. Çok zeki, önemli bir mühendistir ama bunları bilmiyordur. Niye? Çünkü onun dışında bir olay. Bu bankacıların yönettiği, Federasyon'un seyrettiği bir olay. Bir senedir söylüyorum, bu bankaların kulüpleri ele geçirmek için yaptığı bir şeydir. Bunu çoğu insan yeni fark etti. Bunun böyle olduğunu bir senedir söylüyoruz."

“BORCU OLANLA BORÇSUZU AYNI KEFEYE NİYE KOYUYORSUN?”

"Kulüpler şu an biraz daha makule gider diye düşündüler. Basit bir örnek vereyim: Bir hane halkı, 10 bin lira maaşı var. Ne kredi kartı borcu, ne ev kirası var. Diyorlar ki sen maaşının üçte birini harcayabilirsin. Niye? Bilinmiyor. Çünkü niye öbür tarafta kredi kartı borcu, elektrik, su borcu var, evi kira. Ona doğal olarak diyorsun ki 'Sen gelirinin üçte birini harca, borçlarından haciz gelecek' Buna eyvallah. Maaşının bir kısmını harcamasına engel olabilirsin. Ama borcu olmayan ne yapacak? Gelirinin geri kalan üçte ikisini ne yapacak? Federasyon'un bu konuda haberi yok! Oyuncu sattım, sponsor buldum, seyirci geldi 100 lira kazandım. Bunun 90'ını harcarım. Sana ne? Borcum harcım olur ayrı."

“BU LİMİTLER AKIL ALIR GİBİ DEĞİL”

"Akıl alır gibi değil bu limitler. Ligin borçsuz, harçsız iki tane takımı var. Biri Kasımpaşa diğeri Göztepe. En düşük limit bunlar. Kasımpaşa, '200 milyon gelir fazlam var, kasamda param var' diyor. Akıl alır gibi değil! İzandan uzak, her şeyden uzak. Dünyanın en önemli matematikçisine ver, bundan mantık çıkaramaz. Bunun tek mantığı var: Aşağı sıra takımları asla güçlenemesinler! Paraları da olsa... Kasımpaşa, Göztepe gibi takımlar güçlenemesin. Üst sıralardaki takımlar da bankaların kucağında olsunlar, bankalar bunlara kayyum atayabilsin, hisselerini alabilsin, Japonlara, Çinlilere, Katarlılara satılabilsin!. Saçma sapan, bankacıların oluşturduğu bir kural bu. Bankalar bir alacaklarını sağlama alıyorlar, iki sağlama alınmış alacaklarıyla kulüplerin yönetimini kucağa alıyorlar."

"FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLSE NASIL ÇEKİLECEK?"

"Çoklu bir sopa var bunların karşısında. Fenerbahçe veya Galatasaray veya başkası. Çoklu sopa dediğim şu, Fenerbahçe dese ki 'Ben ligden çekileceğim' Nasıl yapacak? Borçlar, harçlar, temlikler var, SPK var. Yani çoklu kıskaç var. SPK diyecek ki 'Sen küçük hissedarlara zarar verici bir iş yapıyorsun' Diyecek ki 'Ben seni görevden alıyorum' Bir taraftan da SPK sopası var üzerinde. Hamle yapmak da mümkün değil. Halka açık olmayan kulüpler bunu yapabilir ama halka açık şirketlerde işin içine SPK da giriyor."

"TÜRK FUTBOLUNU FOSEPTİĞE ÇEVİRDİLER"

"Peş peşe rezaletler... Ligin 21 takıma çıkması, düşmenin kaldırılması. Bir facia. Limitler bir facia. Bu çürümenin dibi! Türk futbolunu foseptiğe çevirdiler. Böyle bir şey olabilir mi? 21 takımlı lig! Sebep ne? O zaman oynatmasaydınız! Oynatırken ne bekliyor, ne düşünüyorlardı? Hiçbir takım küme düşmeyecek, ligin son üç sırası boş mu kalacaktı? Böyle mi düşünüyorlardı? Niye oynattınız o zaman? Bunu sert şekilde eleştiriyorum, Kulüpler Birliği'nden beni arıyorlar 'Bu kulüplerin kendi aralarında aldığı bir karardır, Federasyon da bu karara uydu' diyor. Kulüpler Birliği böyle bir kararı nasıl verir? Seneye ne yapacaksın 24 takıma mı çıkaracaksın? Süper Lig, üç yıl sonra NBA formatına döner. Bu bir soytarılıktır."

"GALATASARAY VE TRABZONSPOR'UN FENERBAHÇE'NİN TALEBİNİ REDDETMESİ SAÇMALIK"

"Galatasaray ve Trabzonspor'un karşı çıkması saçmalık! Galatasaray 493 milyon TL ile rahat. Geçen sene Galatasaray hem UEFA'ya verdiği sözleri tuttu hem seneyi kârlı kapadı. İlk günkü yazımda dedim ki 'Galatasaray bize ne Fenerbahçe'nin durumundan' demesin. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde yoksun sil 20-25 milyon Dolar geliri. Seneye aynı durumdasın. Pandemi senesi, ekonomi ortada. Seneye beter durumundasın. Rekabet ayrı bir şey ama bunu reddetmesi akıl alır gibi değil. Bu bela, hepinizin başına gelecek."

"BÜYÜK KULÜPLER BİRLİKTE HAREKET ETMELİ"

"Ben Galatasaray'ın ikinci başkanı olduğum dönemde Aziz Yıldırım da Fenerbahçe başkanıydı. Ben üç kulüp başkan ve yönetimlerini bir araya getirdim. Çünkü birçok şeyimiz ortaktı. Galatasaray'ın forma sponsoru para ödemiyordu. Dava ederek sponsorluktan çıkardık. Fenerbahçe'nin de sponsoru yoktu. Şöyle bir anlaşma yaptık, Fenerbahçe ile birlikte pazarlama yaptık. Aynı sponsorlukla çıktık. Bu iş böyledir, birlikte hareket etmelisin. Rekabet yukarıda olursa herkes yukarıda olur."

ARDA TURAN'IN TRANSFERİ

"İyi bir Arda Turan çok şey katabilir. Aklı futbolda olan, iyi çalışmış, kilo vermiş Arda çok şey verebilir. 33 yaşında, her ne kadar fizik olarak asla Ronaldo, Messi olamadıysa da kendine bakarsa, dişini sıkarsa Galatasaray'a fayda sağlayacak noktada olabilir. Arda bir Hagi gençken de değildi şimdi de değil. Hırs, abilik, takımı organize etme konusunda faydalı olabilir. Galatasaray'da takım lideri yoktu. Bunu Belhanda'dan falan bekleyemezsin. Arda hem kariyer hem kişilik olarak içerideki abisi, papazı olabilir."

FENERBAHÇE'DE EROL BULUT DÖNEMİ

"Alex Ferguson lafları iyi ama biraz da boş. Erol Bulut'un, Fenerbahçe'nin Alex Ferguson'ı olabilmesi için, kulübün de İngiliz kulübü mantalitesinde olması lazım. Manchester United'ın futbol aklı farklı."

"Erol Bulut'a karşı değilim, keşke geçen sene getirselerdi Ersun Yanal'ın yerine. 'Ben kendi adamımı yaratmaya çalışıyorum' derdin. Mourinho böyle çıktı, Fatih Terim böyle çıktı. Erol Bulut ve bağlı olarak Fenerbahçe açısından şanssızlık şu ki iyi bir takım kuramıyorsun. Emre Belözoğlu, bolluk adamı. Her zaman ekonomik açıdan rahat ortamlarda bulunmuş. Transfer işi belki de Erol Bulut'a bırakılsa daha iyi olacaktı. Düşük bütçeyle iyi futbolcular bulmakta daha ustalar. Emre ucuz oyuncu denince Caner Erkin'i düşünüyor, Erol Bulut 22 yaşında bir oyuncu bulabilirdi. Belli ki Erol Bulut ya da çevresinin öyle bir 'network'ü var."

BEŞİKTAŞ'TA BALOTELLI SESLERİ

"Balotelli ismi dolaşıyor ortalıkta ama ciddi bir kumar. Balotelli'ye o parayı vereceklerine kırmızı siyah diye rulete bassınlar. Balotelli'den iyi bir santrfor çıkarma şansları yüzde 50'nin altında. Brescia'da bile tutunamadı. Sergen 'Adam ederim' diyorsa bilemem ama onun dışında ciddi bir kumar. 2 milyon Euro'dan daha aşağı gelecek hali de yok."

"Savunma oyuncusuna 3,3 milyon Euro... Hak edene verirsin ama santrforunu 1 milyon Euro tasarruf için satarken Vida'ya 3,3 milyon Euro verirsen vidayı gevşetirler."

"Yıllarca 'Galatasaray battı' derlerken 'Evet, Galatasaray'ın durumu perişan ama Fenerbahçe'nin ondan kötü, Beşiktaş'ın daha da kötü' diyordum. Ne oldu şimdi? Televizyon programları, iş dünyası, sokakta taraftar... Bunlar anonim şirket. Dilenen şirket gördün mü? İyi yönetin şirketi, niye para verelim? Yarın Galatasaray böyle bir kampanya yapabilir. Abuk subuk işler."