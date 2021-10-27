'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları

'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in konukları: Metin Akpınar, Melek Mosso ve Görgün Taner - Magazin haberleri

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyin konuşulduğu program 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', yeni bölümüyle bu gece saat 23.10'da Bloomberg HT'de ekrana gelecek.

Fatih Altaylı'nın konukları; Sinema ve tiyatro oyuncusu Metin Akpınar, müzisyen Melek Mosso ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir' bu gece saat 23.10’da kazananların kanalı Bloomberg HT’de!