Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan Altaylı, "Adından başka hiçbir şeyi süper olmayan bu ligin en kötü futbolunu oynayan takımın Galatasaray olduğunu aylardır söylemiyor muyum? Geçen sene de kötü oynuyordu, bu sene daha da kötü oynuyor. Pazar günkü derbi, Türkiye'de en kötü futbol oynayan iki takımının mücadelesiydi. 25. dakikada izlemeyi bıraktım ve Liverpool-Tottenham maçını izlemeye başladım. Ara ara dönüp baktım ama daha çok öbür maçı seyretmeyi tercih ettim. Çünkü burası kalitesizliğin, futbolsuzluğun, futbol ahlaksızlığının diyeceğim bazı futbolcular açısından tavana vurduğu bir mücadeleydi. Sokaktan futbola biraz aşina halı saha oynayan gençlerden bir kadro oluşturalım, yemin ediyorum dünkü maçtan daha keyiflisini izletirler. O Galatasaray'ın hali nedir? Ayıp denen bir şey var!" dedi.

Galatasaray'ın performansına parantez açan Altaylı "Gelelim Fatih Terim'e. Bıraksın gitsin demiyorum. Kim daha iyisini yapar bilmiyorum. 'Fatih istifa' diye bir şeyim yok ama bir takımın futbol oynamaktan bu kadar uzak olmasının bütün yükü futbolculara yüklenemez. Bütün yük teknik direktöre de yüklenemez. Ortak bir rezillik söz konusu. Diyelim ki Fatih Terim çok yanlış tercihler yaptı, 11 tane adamsınız! Her biriniz bilmem kaç milyon alan adamlarsınız, çıkın oynayın! Haysiyetli bir insan, bir gerçek sporcu kendini bu kadar ezik pozisyona düşürmez. Can havliyle de olsa bir şey yapmaya, futbol oynamaya çalışır! Türkiye'nin en kaliteli, en pahalı kadrosu! Bir şey yapın kardeşim! Onurlu bir sporcu bir yerde başını kaldırır! Hoca en yanlış taktiği bile vermiş olsa sahada bu taktiği unutur, sahada yorgunluktan kusuncaya kadar kendini paralarsın!" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların oyuncu kadrosuna eleştiriler yönelten Altaylı şunları söyledi:

"Büyük sporcu yürekten gelir. Koşar, yenilgiyi kabullenmez, saldırır, diklenir! Dik durmaya çalışır, ezdirmez kendini! Galatasaray'da bir tane böyle futbolcu var mı? Bir tanesi yenilgiyi kabullenmeyecek oyun oynadı mı? Atiba kaç yaşında? 36 yaşındaki Atiba, sahadaki bütün Galatasaraylılardan daha iyiydi. Bu alçaklıktır! Bu alçak gruba takım demek çok zor. Galatasaray'da yenilgiyi kabullenmeyen bir surat gördüm: Adem Büyük"

"FATİH TERİM2İN ARTIK KAYBEDECEK ŞEYİ VAR"

"Buradan dönüp bütün faturayı Fatih Terim'e kesebiliriz. Neden? Bu kadar rezil bir güruhu haftalardır oynatıyor. 'Bilmem ne yapacağım' 'Gençler var fırtına gibi' Nerede abi? Geçen hafta birkaç değişiklikle takım kıpırdandı, bu hafta nerede? Bir örnek vereceğim, bazıları kızacak ama boğa güreşi çok severim. İki veya üç sene evvel gittim. İkinci gün şu anda yaşayan en iyi matadorlardan bir tanesinin ismi var. Kesin seyrederim dedim, kalktım gittim. Yaşayan en büyük matador. Kuyruktayız bir adet lüks otomobil geldi, en büyük matador indi. Arkasından yardımcıları çantalarla içeri girdiler. 'Çok kötü bir güreş seyredeceğiz' herhalde dedim. Matador çıktı sahaya, o kumu kirletti! Bu kadar korkak, çekingen oynayan bir şey seyretmedim! Boğadan kaçtı! Niye? Çünkü artık zengin, kaybedecek şeyleri var. Bir şeyleri koruması gerektiğini düşünüyor! Fatih Terim'deki durum da bence artık bu! Herhalde diyorum, başka bir şey gelmiyor aklıma. Eski Fatih Terim olsa 'Gençlerle oynadım, derbiyi kazandım' derdi. Onu da diyemiyor. Söylemi başka, eylemi başka. Suçluyor muyum? Hayır, hayat böyle bir şey. Olur bunlar"

"TERİM'İN BUNUN İÇİNDEN ÇIKMA İHTİMALİNİ DE ZOR GÖRÜYORUM"

"Galatasaraylılar dönüp hatırlasınlar. Fatih Terim'le bunları daha önce yaşadık. Özhan Canaydın, Galatasaray'ı Avrupa'da iki kez gruptan çıkarmış Lucescu'yu kovdu, yerine Terim'i getirdi. Arkasından muazzam bir transfer harcaması... Sayısını unuttuğumuz kadar oyuncu alındı, hiçbirisi tutmadı. Terim o dönem neyse bugün de aynı durumda. Terim, çarşafa dolanmış vaziyette ve bunun içinden çıkma ihtimalini bu sezon çok zor görüyorum. Bir sürü transfer yapılmış, nerede bu oyuncular! Falcao da Falcao..."

GALATASARAY'DA FALCAO BİLMECESİ: "NE YÖNETİMİ NE FATİH TERİM'İ SUÇLU BULURUM"

"Falcao'da ne yönetimi ne Fatih Terim'i suçlu bulurum. Çünkü Fatih Terim'in Falcao diye bir arzusu olmadığını hepimiz biliyoruz. Fatih Terim, Falcao'yu istemedi. Yönetimin de Falcao'yu almak gibi bir planı yoktu. Bir menajer oyunuyla Galatasaray, Falcao'yu almaya mecbur bırakıldı. Menajer medya vasıtasıyla taraftarı hazırladı, taraftar bastırdı, küt Falcao, Galatasaray'da! Falcao'nun sakatlığı olmadığı bilgisine sahibim, Yener İnce yalanlasa da. Ayrıca sakatsa da ayrı problem! 1,5 maç sonra sakatlanacak adam niye alındı?"

BEŞİKTAŞ'IN GALATASARAY GALİBİYETİ

"Beşiktaş, Braga'yı yenmiş olsaydı bu maç yenilebilirlerdi. Beşiktaşlı futbolcular Braga'yı da yenemedikleri için sportif ruhları da Galatasaraylı futbolculardan görüldüğü kadarıyla daha fazla olduğu için kalktılar yendiler"

"TERİM ADINA AÇILAN KAMPANYALARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU RAKİPLERİN YAPTIĞI İŞLER"

"Fatih Terim'le Belhanda el ele giderler' diyenler var. Fatih Terim adına açılan kampanyaların büyük bölümü Galatasaraylılar tarafından değil. Rakiplerin yaptığı işler. Çünkü Fatih Terim'in, Galatasaray'la olmasından rahatsızlık duyanlar var, kendi Fatih Terim'lerini yaratmaya çalışanlar var. Fenerbahçe'nin Emre'yi istihdam etmesinin temel sebebi 'Yarın öbür gün bir Fatih Terimimiz' olsun diyedir. Galatasaray'la Fatih Terim arasındaki ilişki kolay kopacak bir şey değildir. Elbette ki Fatih Terim'in de kötü zamanları, iyi zamanları vardır."

"GALATASARAY'DAKİ SORUN ŞU: DİKİŞ TUTMUYOR. YÖNETİM, TEKNİK HEYET, TAKIM... BİRİNİN DİKİŞ TUTMASI LAZIM"

"Bu iş bir bütün. Ne hoca tek başına ne yönetim ne de takım tek başına. Önemli olan taraf takımdır. Bunun 50'si 60'ı takım, 20-25'i yönetim, 20-25'i de teknik direktördür oransal olarak. Galatasaray'da hepsinde eksikler var. Yönetimde eksikler var, takımda daha doğrusu bu kadro, takım olmayı beceremiyorlar. Fatih Terim bu işi her zaman beceremiyor. Geldi, 11 sezonda 9 şampiyonluk peki tamam da... Özhan Canaydın döneminde kalsaydı, 4 sene şampiyon olamayacaktı ben biliyorum eminim. Bu işler öyle kolay işler değil. Dünyada bu kadar yüzdesi yüksek teknik direktör de olamıyor, kızmak da doğru değil. Bir teknik direktör her sene şampiyon olacak değil. Galatasaray'daki sorun şu: Dikiş tutmuyor. Bu dikişi birinin tutturması lazım. Dikiş tutmuyorsa yine ortak sorun var. Hem yönetim hem de teknik direktörün"

"BAZI DURUMLARDA İNSANLARIN KERAMETİ KENDİNDE GÖRMEMESİ LAZIM"

"Yönetimin kurulları, taraftara yalakalanma kurumları değildir. Teknik direktöre yakalalık da yapamazsın. Galatasaray'da yönetimsel bir duruş yok. Bir yandan taraftara yaslanıyor, çok sıkıştı mı Fatih Terim'in arkasına saklanıyor. Terim zora düştü mü oradan başka yere geçiyor... Bu sadece Galatasaray'da değil, düne kadar Fenerbahçe'de de vardı. Her tarafta oluyor işte başkan bıraktı kaçtı. Galatasaray'da biraz daha vahamet arz ediyor. Bazı durumlarda insanlar kerameti kendilerinde bilmemeleri lazım. Dışarıya böyle yansıtsan bile içeride öyle olmadığını bilmen lazım. Yönetimin de Fatih Terim'in de... Herkes bilecek. Terim diyecek ki 'İyi bir yönetim yoksa ben çuvallarım' Yönetim diyecek ki 'İyi bir hoca yakaladık ama hocayla iyi geçinmemiz, korumamız lazım ama hocayı da bu kadar üzerimize çıkartmamamız lazım' Veyahut başkan 'Her şeyi ben yapıyorum' değil. Herkesin kendi payını dışarıya yansıtmasa bile içinde bilmesi lazım. Aksi durumda sonuç bu."

"GALATASARAY, TARİHİ BOYUNCA BELLİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKARAK BAŞARILI OLDU"

"Galatasaray'da camianın içinde bir ayrım söz konusu, geçmişte Özhan Canaydın'ın yaptıklarının benzerlerini Dursun Özbek yaptı, camiayı ortasından çatlattı. Sonrasında bu yönetim geldi çatlağı onaracak diye düşünürken çatlağın içine başka şeyler döktü ve onarmayı tamamen engelledi. Galatasaray'a totalde bir restorasyon lazım. Camianın halt ediyoruz diye düşünmesi lazım çünkü Galatasaray, elitist olduğu zaman var. Avamlaştığı zaman yok! Galatasaray'ın bir takım değerleri var. Bu değerlere sahip çıkarak başarılı oldu Galatasaray tarihi boyunca. Bu değerlere sahip çıkamadığı zaman başarılı olamaz"

"ELİTİZM, LİSEDEN İBARET DEĞİLDİR. KAPILARINI KAPATIRSAN, ELİTLİKTEN UZAKLAŞIYORSUN"

"Elitizmden kastım şu Galatasaray'ı Galatasaray yapan değerler vardı. Bu değerler sayesinde Galatasaray, Avrupa'da şampiyon oldu. Galatasaray, bu değerlerden uzaklaştığı müddetçe Avrupa'da başarılı olamıyor. Farkında değil mi kimse? Kongre artık bu değerlere sahip? Konuşulması gereken meselelerin başında bu geliyor. Elitizmi bir lisenin içine hapsedemeyiz artık! Galatasaray Lisesi geçmişte elit bir liseydi ama Türkiye'de lise denen bir şey yoktu. Bugün Türkiye'de bir sürü elit ortam var. Sen bunlara kapılarını kapatamazsın. Kapattığın anda elitlikten uzaklaşıyorsun"

"MUSTAFA CENGİZ OLSAM O ANONSU YAPANI KOVAR, TARAFTARDAN ÖZÜR DİLERDİM"

"Bir örnek vereyim elitizme: Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle basketbol maçı vardı... Avrupa şampiyonluğuna oynayan ve senden en az 5-6 kat fazla bütçeyle oynuyorsun, kazanır kaybedersin o başka. Diyeceğim o değil. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz salona girdiğinde bir anons yapıldı: 'Sayın başkanımız Mustafa Cengiz, basketbol takımımızı destekleme adına salona teşrif buyurmuşlardır' Peh peh peh! Biz bunları nerede görüyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde normaldir böyle anonslar. Ben 55 senelik Galatasaraylıyım, bunun 45 senesine yakınını maçlarda orada burada geçirdim daha hiçbir yerde böyle bir anons görmedim! Ne yüzmede ne futbolda ne voleybolda ne basketbolda! Şundan emin olabilirim, bunu Mustafa Cengiz istememiştir! Hiçbir Galatasaray başkanı bu kadar şuurunu yitirmez. Dediyse ayrı! Eğer bunu o anonsu yapan ne haltsa, eğer böyle bir talimat almadan yaptıysa Galatasaray başkanı olsam onu o gün oradan kovarım. Mikrofonu alır, 'Böyle bir rahatsızlık verdim, çok özür dileriz' derim."

GALATASARAY'DA YOLUNDA GİTMEYEN NE?

"FATİH TERİM EN AZ HERKES KADAR GALATASARAYLI. ZARAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ ANDA BIRAKIR"

"Bugün Fatih Terim'in kovulmasını gerektirecek bir durum yok ortada. Evet kovulmuşluğu var ama o yönetim, bu yönetim değildi. Bu yönetim, Fatih Terim'i kovamaz. Fatih Terim ancak istifa ederse gider. Fatih Terim, iyi bir Galatasaraylı. Fatih Terim, Galatasaray'a faydalı olamayacağını düşünürse bırakır zaten. Fatih Terim'in her şeyini eleştirebilir, olumlu olumsuz yüzlerce şey söyleyebilirim ama Fatih Terim'in Galatasaraylılığıyla ilgili tek kelime söyleyemem! Fatih Terim ben, Abdurrahim Albayrak, Faruk Süren, Alp Yalman ne kadar Galatasaraylıysa en az hepimiz kadar Galatasaraylıdır. Galatasaray'ın aleyhine bir işin içinde olmaz. Galatasaray'a zarar verdiğini düşündüğü anda gider, 'Beni affedin, bırakayım' der"

ABDULLAH AVCI'NIN, FATİH TERİM'LE TOKALAŞMAMASI

"Elitizm demek küstahlaşmak değildir. Tam tersine elitist olan büyüdükçe küçülendir. Küçük adamların büyüdüğü dönemler yaşıyoruz Türkiye'de! Galatasaray'ı diyoruz da Abdullah Avcı'nın kibri de aşağı değil. Abdullah Avcı'nın kibirlenmesi gerekecek bir background'u olmamasına rağmen bu kadar kibirle de ki bu adam yarın Avrupa şampiyonu falan oldu ne yapar çok merak ediyorum! En kanlı bıçaklı rakibin gelse onu zarafet içerisidne davranmak zorundasın. Kendi değerlerinden taviz vermekten, kendini ezdirmekten küçük düşürmekten bahsetmiyorum. Zarafet içerisinde davranmak zorundasın. Galatasaray bunu yapmıyorsa, sen öyle yaparsın ki rakibin utanç duyar. Bu kucağına çocuk alıp da öbürüne fotoğraf çektirmek demek değildir. O pespayeliktir. Bunu zarafet içerisinde yaparsın, Galatasaray'a yakışan budur."

CANER ERKİN VE HAKEM YORUMU

"Caner Erkin'in dün kırmızı kart görmemesi akıl alır gibi değil. 10'da birini yapan futbolcular normalde 4 kez kırmızı kart görüyor. Bir Caner ve Emre... Marcao, 10'da birine kırmızı kart gördü mü? Başkaları da gördü. Galatasaray'ın yenilgisiyle alakası yok Caner'in sahada kalması hakikaten... Mete Kalkavan... Böyle bir şeye daltaban mı denir?"

ABDULLAH AVCI'NIN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Bir şey okuyacağım... Sezon başından beri hem mental hem fiziksel anlamda dalgalı bir süreç yaşıyoruz. Bu sancılı süreçte kadroyu bile sabah belirleyebildik. Bugün itibarıyla ikinci bölgede daha sıkı bekleyen, alanlarda yapacağı baskıyı iyi bilen, bununla beraber set oyunlarında atak sonuçlandırmada oyun başı iyiydik ama sonrasında rakip iyiydi. Üç gün önce oynamış bir takım, 7 km fazla koştu. Beşiktaşımız'da kimin oynadığı pek önemli değil' falan filan. Buradan futbol adına ne anlıyorsun? Şey vardır ya entel eleştirmenler vardır. Neyi eleştirdiğini bile anlamazsın. Dünyanın en iyi teknik direktörlerine maçtan sonra mikrofon uzatıyorlar, böyle bir konuşma duydunuz mu? Bu ne ya? Böyle bir şey var mı? Bu komedi artık. İki taraflı komedi vardı eskiden, geçmişte bir Fenerbahçe teknik direktörü vardı o artık normalleşti... Dava konusu da enteresan. O gün hakaret etmedim. Daha celp gelmedi ama 'Hangi başarın?' dedim. Birine başarılı değilsin demek hakaret mi? O zaman çıksın mahkemede kupalarını göstersin. Mahkemede görüşürüz kendisiyle de ben ne mahkemede susarım ne mahkeme oldu diye konuşurum. O bizim işimizin bir parçası. Bunlar laf değil, abuk subuk konuşmalar"

FATİH TERİM ATKILARI TOPLANDI MI?

"Öyle bir rivayet dolandı sonra dendi ki yabancı uyruklu seyirciler farklı flamalar giriyordu, onlar da araya kaynadı. Yaşamadığım için bir şey diyemem farklı farklı şeyler geldi kulağıma."

KADIKÖY'DE SARI-LACİVERT RESİTAL

"Hiçbir şey ima etmiyorum, maksatlı söylemiyorum. Konyaspor'da geçen hafta Serkan Kırıntılı'nın atılması ve sonrasında olan bitenler. Atıyorum mesele Galatasaray'ın arasının iyi olduğu eski teknik direktörün olduğu takımda olsaydı, ne olurdu? Demek ki bunlar futbolda olan şeyler. Divan Kurulu toplantısı baştan sona acayipti de diğeri futbolun içinde olabilen şeyler. 20. saniyesinde attırması... Attıracaksa maç sonunda da attırabilirdi yani... Futbolculara ve futbol adamlarına bu kadar ahlaksızlığı yapmamak lazım ya! '10 maçta 5 gol yemeyen Konyaspor, bir maçta 5 gol nasıl yer' Yer abi, olabilir. Futbol bu. Oluyor böyle şeyler. Ama başkası yaptığı zaman, 'Vaay sattı maçı' Herkes için geçerli, biraz insafa gelmek lazım. 'Galatasaray'ın şampiyonluğu şaibelidir' Herkesinki şaibelidir o zaman"

FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU

"Galatasaray'da böyle bir şey yaşanmaz. Bugünkü Galatasaray'da her şeye rağmen böyle bir şey yaşanmaz. Tabloya baktığın zaman Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın TFF Başkanı, Sayın Spor Bakanı, Sayın eski Spor Bakanı, Sayın başka kulüp başkanı... Şimdi Göksel Gümüşdağ, Galatasaraylı. Galatasaray üyeliğinden yakın zamanda istifa etmiş. Başka kulübün başkanı ve sahibi. Ne alaka? Fatih Terim'in sezon başında söylediğini tablo olarak karşımıza koyan bir görüntü değil miydi? Tamam Fenerbahçe açısından bir güç gösterisi olabilir, Ali Koç açısından bir barış çubuğu da olabilir ama baktığın zaman garip bir görüntü. Spor adına elbette ki Cumhurbaşkanı'nın bir spor kulübüne üye olması spor açısından iyi bir şey. Keşke Cumhurbaşkanları sporla iç içe olsalar. Ama Mesut Yılmaz Galatasaraylı diye denmedik laf bırakılmadı. Galatasaray'ın bileğinin hakkıyla elde ettiği şampiyonluklar, TFF Başkanına, Mesut Yılmaz'a bağlandı. O TFF Başkanı, Galatasaray'ın bir töreninde ayaklarda alkışlanmadı. Haksız mıyım? Bu hafta Fenerbahçelilere 'Allah'ın parmağı yok ki gözüne soksun' dediği durum Galatasaraylılara geçmişte söyledikleri ne varsa misliyle karşılarına oturdu"

FUTBOLCULARA 'VERGİ' DÜZENLEMESİ

"Türkiye, futbolcular açısından bir vergi cenneti, vergi vermiyorlar. Kulüplerin onlar adına verdikleri yüzde 15'lik stopajla durumu idare ediyorlardı. Rakamlar, çift sözleşmeler gibi hikayeler de olduğu için son derece düşük vergi veriyorlardı. Meclis'e gelen vergi kanunundaki olumlu değişikliklerinden biri futbolcu vergisinde. Sıfır vergi olsa bile bir haltın gelişmediğini gördük. Yeni kanun diyor ki, bir futbolcu 750 bin TL'den fazla kazanıyorsa stopajı ödendikten sonra yüzde 39 civarında, 1 milyon lirayı aşıyorsa yüzde 45'lik vergi verecek. 150 bin Euro alan bir futbolcu vergi ödeyecek. Paul Pogba... 1 yıl içerisinde yaklaşık 15 milyon Pound para kazanıyor. 7 milyon 900 binini vergi olarak ödüyor. Yüzde 47'si! Türkiye'de artık bu vergileri verecekler. Kaçıracaklar mı? Teşebbüs edeceklerdir. Ama en azından vicdani olarak futbolcuların vergi ödemek zorunda olduğu ülke konumuna geldik. Bunun bir sonucu oldu: Anadolu takımları artık daha başarılı olabilecekler. Hele de bu vergi işi değişince Anadolu takımlarının ucuza iyi futbolcu bularak çok daha başarılı noktalara gitme imkanları olacak. Aradaki makas kapanıyor"