Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'un dünkü genel kurulda söylediği "Yayıncı kuruluş Türkiye'den çekilmek istiyor" açıklaması gündemi sarsmıştı. Kulluk, bu sözler için düzeltme yayımlarken Digiturk'ten de açıklama gelmişti.

Yapılan açıklamada; "Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF’ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir. Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır" ifadeleri yer almıştı.

Bloomberg HT'de bugün yer alan haberde; Digitürk'ün naklen yayın ihalesindeki kuru 3.80 TL'den sabitlemek istediği ifade edildi. Konuyla ilgili Bloomberg HT'de değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı ise "Digitürk 'TL bazında anlaşmak istiyorum' diyor. 500 milyon dolarlık anlaşmayı 320 milyon dolara çekmek istiyor" ifadelerini kullandı.

DIGITURK KURU 3.80 TL'DE SABİTLEMEK İSTİYOR

ALTAYLI: DIGITURK CİDDİ BİR AHMAKLIK YAPTI

Açıl Sezen'in sunduğu Finans Merkezi programına konuk olan Altaylı, Digiturk'ün Süper Lig yayın ihalesine ederinden fazla para vererek zaten büyük bir hata yaptığını belirterek şunları söyledi: "Burada herkes haklıdır. Fakat asıl haklı olan elbette ki Digiturk. Niye? Digiturk daha önceki ihaleye girip aldığı zaman ciddi bir ahmaklık yaptı. 500 milyon dolar bu lige vermek, çok ciddi bir ahmaklıktır. Ama o günkü kuru göz önüne alarak bir hesabı vardı. Ama aptalcaydı, o gün de söyledik. Üzerine bir Türk ekonomisinin içinde bulunduğu ağır kriz ortamı ve bunun daha derinleşeceği varsayımı eklenince digturkun bu işin içinden çıkma ihtimali yok."

"TÜRKİYE LİGİ'NİN YAYINCI SAYISI SIFIR!"

"500 milyon dolar Türkiye Süper Ligi... Premier Lig 3 yıllık anlaşma 5 milyar pound. Yıllık anlaşma olarak bakınca La Liga 1.15 milyon dolar. Premier Lig dünyada 212 ayrı yayıncı tarafından yayınlanıyor, yıllık değeri 2 milyar pound civarında. La Liga 160 ayrı yayıncı tarafından yayınlanıyor. Türkiye Ligi kaç yayıncı tarafından yayınlanıyor, sıfır! Bazı maçlarımız, çok ender şekilde dünyada yayın bulabiliyorlar. Baktığınız zaman Digiturk, dolar bazında bu lige ederinden fazla para vermişti. Belki bir bildiği vardı, Türkiye'ye yeni girmişti. Ancak bakıldığında o günkü kurdan bugünkü kura yüzde yüzlük bir artış var. O günkü kurdan bugünkü kura yüzde yüzlük artış var. Ve buna karşın gelirleri TL üzerinden olan bir kuruluş var. Dolar artışını yansıttığı zaman abone kaybı ile karşı karşıya kalıyor.

"DIGITURK 'TL BAZINDA ANLAŞMAK İSTİYORUM' DİYOR"

"Digiturk'un dediği şu; kardeşim beni gelirlerim Türk Lirası. Ben Türk Lirası bazında anlaşmak istiyorum. Fakat oraya gelmeden önce, onu tam kabul ettiremez belki diye böyle bir yaklaşım içerisinde. Yani aslında yapmak istediği şu Digiturk'ün; 500 milyon dolarlık anlaşmayı 320 milyon dolara çekmek istiyor. Ama dolar yine artmaya devam ederse, söylendiği gibi 6.5 ya da 7'leri bulursa, Digitürk bunu da ödeyemez. Artarsa yine aşağı çekmeye çalışır. Ona oranla masrafları da artıyor Digiturk'ün.

"KULÜPLER BUNU SEVE SEVE KABUL EDECEK"

"Digiturk bunu vermeyecek kulüpler de bunu seve seve kabul edecek! Niye? Bugün yeniden ihale yapılsa kim girer Türkiye'de, kimse girmez, giren de 300 milyon doları da vermez. Yeni ihalede verilecek rakam 200-250 milyon dolar, o da belki! Temel mesele şu, Türkiye'nin zaten ciddi bir ekonomik sorunu var. Digiturk'un abone gelirleri, reklam gelirleri düşüyor. Bunları dolar bazında tutamıyor. Bunların üstüne ligin kalitesizliği de eklenince, bu kadar kötü bir imajı olan ürüne kim para verir? Uluslararası bir satış yok. Dünyada bir ünü yok. Digiturk'ün verdiği iyi para olmasına rağmen kötü kullanılıyor. 4 büyükler dışında kulüpler hiçbir başarı elde edemiyor. Avrupa'da başarı yok!"

"ÇOK PARA VERİP KÖTÜ YAYINCILIK YAPIYORLAR"

"Digiturk, nasıl buna bu kadar fazla veriyorsa bir o kadar da kötü yayıncılık yapıyor. Premier Lig'in, La Liga'nın yayın kalitesine bakın, bir de bize bakın. Abuk sabuk adamlar saçma sapan yorumlar yapıyorlar, grafikler kötü, maç anlatımı kötü. Ama asıl sorun Digiturk'ün çok para vermesi. Hem abone kaybı var abone memnuniyetsizliği var. Lige ederinden fazla para verilmiş olması temel problem."

"320 MİLYON DOLAR BU LİG İÇİN BÜYÜK PARADIR!"

"320 milyon dolar Türkiye Ligi için büyük paradır kabul etsinler! Türkiye Ligi'ndeki takımların ne planı var? Zaten kötü yönetiliyorlar, Digiturk bunlara 2 milyar doları pay etseler bu kulüpler yine borca batar! Digiturk'ün parayı düşünmesi bu ligi gerçek değerine indirgemek. Bir futbol yasası çıkacak, çıkartamıyorlar. Ama Digiturk'un bugün yaptığı, Premier Lig gibi yapı kurulsun diyoruz ama biz hala kötü hakemler, kötü federasyonlar... Yeni gelen TFF'de 1-2 isim dışında kimin bunları değiştireceğini düşünüyoruz? Yarın ihale yapıldığında Digiturk yine 500 milyon doları verdi. Peki sonra kim verecek bu parayı!"