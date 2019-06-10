İzlanda’ya giden millilerimiz havaalanında uzun süre bekletildiler.

2-3 saat kadar.

İlk kez mi oluyor!

Hayır.

Çok alışkınız bunlara.

Geçmiş yıllarda çok yaşadık.

Takımlarımıza yapılan gümrük eziyetleri meşhurdu.

En bilineni Fenerbahçe’ye Göteborg deplasmanına giderken yapılandı yanlış hatırlamıyorsam.

Bazı futbolcular donuna kadar soyulmuş aranmıştı.

Türkiye’nin rövanşı İstanbul Atatürk Havalimanı gümrüğünde oldu.

Göteborglu futbolcular havalimanında epeyce bekletildi.

Gümrük’te yapılan aramalar, prostat muayenesi kıvamında oldu.

Uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet esastı ve ona uygun davranıldı Göteborglulara.

Bundan mıdır bilinmez, Göteborg ilk maçı kazandığı halde İstanbul’da yenildi ve elendi.

Milletçe pek bir keyiflenmiştik o zaman.

Emre’ye tuvalet fırçasından mikrofon yapılmasını ise ciddiye bile almıyorum.

Emre’ye de helal olsun.

O serseriye bir tane çakabilir, haklıyken suçlu olabilirdi.

İyi sabır varmış.

Bunları söyledikten sonra bir şeyi de yüzüne çarpmak istiyorum bazılarının.

İzlanda’da gördüğümüz muameleyi ulusal onurumuza saldırı olarak görüp nota verdik.

Haklıyız da.

Yapılan ayıptır.

Ancak Konya seyircisinin Fransız Milli Marşı çalınırken ıslıklaması da benzer bir ayıptır.

Bize hakaret edilmesini istemiyorsak, biz de başkasına hakaret etmeyeceğiz.

Bizim ulusal onurumuza saldırılmasını istemiyorsak, biz de başkasınınkine saldırmayacağız.

Anlaştık mı!