Fas'ta sıcak hava nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi

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Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin orta kesiminde yer alan Beni Mellal kentindeki hastanede aşırı sıcak hava nedeniyle 21 ölüm vakasının kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerden 17sinin hastanede tedavi gören hastalardan olduğu ifade edildi.

Yaşamını yitirenlerden çoğunun kronik hastalıklardan muzdarip hastalar ve yaşlılar olduğu; sıcaklıklardaki ciddi artışın bu kişilerin sağlık durumlarının kötüleşmesine ve ölümlerine yol açtı aktarıldı.

Bakanlık gün içerisinde yaptığı bir diğer açıklamada, "yüksek sıcak hava dalgasının insanların sağlığı üzerindeki etkilerini hafifletmek için acil önlemler alınacağını" duyurmuştu.

Fas Meteoroloji Müdürlüğü, 21 Temmuzdaki açıklamasında ülkenin bazı bölgelerinde çarşamba gününe kadar 46 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu. Kuzey Afrika'nın Akdeniz iklimine sahip ülkesi Fas, özellikle son yıllarda yazın sıcaklıkların yükselmesiyle baş gösteren orman yangınlarıyla da mücadele ediyor. ABD'DE TAHLİYE ABD basınında yer alan haberlere göre, Kaliforniya eyaletinde etkili olan orman yangınları 6 bin 400 dönümden fazla alanı kül etti. Kaliforniya'nın Butte ve Tehama bölge sakinleri için tahliye çalışmalarının başladığını açıklayan yetkililer, yangınların yalnızca yüzde 3'ünün kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

Öte yandan, Oregon ve Idaho eyaletlerinde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Şimşekler sebebiyle bazı evlerde yangın çıktığını belirten yetkililer, fırtınanın etkisiyle yangınların büyümesinden endişe duyduklarını kaydetti. Kaliforniya'nın güneyinde etkili olan orman yangınları dün yerleşim yerlerine sıçramıştı. Yangının yaklaşık 2,6 kilometrekarelik alanı kül ettiğini belirten yetkililer, 6 evin yandığını, 7 evin de zarar gördüğünü açıklamıştı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.