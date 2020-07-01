Fas, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'deki 302 vatandaşını daha tahliye etti

Türkiye'den düzenlenen 2 seferle ülkelerine dönen 302 kişi Marakeş Menara Havalimanı'na ulaştı.

Fas'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed İfrikin yaptığı açıklamada, Fas vatandaşlarının tahliye işlemlerinin bu hafta içinde de devam edeceğini söyledi.

Fas haber ajansı MAP'a göre, düzenlenen 2 seferin, Türkiye'den başlatılan tahliye sürecinin ikinci aşaması olduğu, 16-21 Haziran tarihleri arasındaki ilk aşamada 1480 kişinin ülkeye geri dönmesinin sağlandığı ifade edildi.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, 16 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türkiye'deki Faslıları günde 3 uçak seferi düzenlemek suretiyle tahliye etmeye başladıklarını söylemişti.