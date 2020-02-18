18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray'da Ali Sami Yen 1905 Derneği törenle açılırken törene sarı-kırmızılı camiadan üst düzey katılım gösterildi. Başkan Mustafa Cengiz'in de yer aldığı açılışta eski başkan Faruk Süren ile Mustafa Cengiz arasında soğuk rüzgarlar esti. Mustafa Cengiz, Faruk Süren'le tokalaşmak için elini uzatırken Faruk Süren, Cengiz'in elini sıkmadı! Süren konuya ilişkin olarak Habertürk'e açıklamalar yaptı.
Sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle kolu askıda olan Faruk Süren "Elim askıda olduğu için tokalaşmadım. Elim askıda olmasaydı nezaket kuralları gereği tabii ki tokalaşırdım" dedi.
"SÖZDE BİR BAŞKAN, SÖZDE BİR YÖNETİM VAR"
Yönetimle ilgili konuşan Süren, "Bana göre Galatasaray'ın başında sözde bir yönetim ve sözde bir başkan var. Galatasaray Genel Kurulu bir karar verdi. Yönetim, Galatasaray Tüzüğünün dışına çıktı. Sonuçta Galatasaray sadece futbol takımından ibaret değil. Hatta Florya tarafında ne olduğu konusunda yönetimin çok bir fikri yok. Fatih hocamız orayı iyi de götürüyor. Yönetimin futbol dışında bir projesi de yok. Diğer şeylerle ilgilenmeleri de lazım ama ortaya konan bir şey yok" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY TÜZÜĞÜNE BAĞLI KALMALIDIR"
İbrasızlığı yargıya taşıyan Mustafa Cengiz yönetimine karşı açılan seçimli genel kurulun toplanması talepli davanın reddedilmesine de değinen Süren, "358'le ibrasızlık oldu. 358 kişiyle ibra edilseydi ortada hiçbir sorun yoktu. 17 farkla ibra edilmeyince mi problem oluyor? Bizim tüzüğümüzün 130. maddesinde bu konu geçiyor. Böyle durumlarda herhangi bir üye, mahkemeye başvuru yapabilir. Mahkeme de birini atar. Atanan kişi de 15 gün içerisinde kulübü seçime götürür. Bu normaldir, bizim tüzüğümüzde vardır. 'Kayyum davası', 'Galatasaray'a kayyum atayacaklar' şeklinde üyelerimize zarar vermelerini de doğru bulmuyorum. Galatasaray, mahkemenin verdiği karara saygı duyacaktır, yargı her şeyin üzerindedir. Ama Galatasaray, iç dinamiklerine, tüzüğüne bağlı kalmalıdır" dedi.
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