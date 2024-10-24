Faris Akarsu hayatını kaybetti

Birçok ünlünün hocası olan Faris Akarsu vefat etti. Akarsu'nun ölümünü, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı duyurdu.

Yapılan açıklamada; "İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'mıza uzun yıllar emek vermiş, verdiği Batı Müziği, Kompozisyon ve Analizi, Piyano, Toplu İcra ve Batı Müziği Solfej dersleriyle sayısız öğrenciler yetiştirmiş duayen hocamız Faris Akarsu’yu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.

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Faris Akarsu, Aşkın Nur Yengi, Ufuk Yıldırım, İzel Çeliköz, Çelik Erişçi, Ercan Saatçi, Mahsun Kırmızıgül ve Murat Boz gibi birçok isme hocalık yaptı.