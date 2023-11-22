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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Fareler ve İnsanlar', Otizmli çocuklar için sahnelendi

        'Fareler ve İnsanlar', Otizmli çocuklar için sahnelendi

        Dionysos Tiyatro'nun Nobel ödüllü yazar John Steinbeck'in orijinal metnine sadık kalınarak tiyatro sahnesine taşınan 'Fareler ve İnsanlar', Otizmli çocuklar için sahnelendi 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 08:58 Güncelleme: 22.11.2023 - 08:58
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        Otizmli çocuklar için sahnelendi
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        Erdem Topuz’un yönettiği 2 perdelik 'Fareler ve İnsanlar', ÖÇED (Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği) için sahnelendi.

        Başrollerinde Erdem Topuz ve Işık Tolgay’ın oynadığı oyunda ayrıca Necmi Aydın, Ercan Ertan, Tuncay

        Çağıl, Emir Birtan İgit, Yağız Gürcan, Burak Topal, Dünya Aydoğdu da oyuna ayrı bir renk kattılar. 2023'ün son oyunu, 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Mecidiyeköy Cevahir Besa Sahnede olacak.

        Erdem Topuz, aynı zamanda yine hep yönettiği hem de oyuncu olarak sahneye çıktığı 'Mezarcı' ile Almanya'da tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mezarcı; 8-9-10 Aralık'ta Köln Theater Tiefrot'da sahnelenecek.

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        #Fareler ve İnsanlar
        #ÖÇED
        #otizm
        #Erdem Topuz
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