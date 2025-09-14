Dostluk, yalnızlık ve hayallerin sahnedeki en çarpıcı hali “Fareler ve İnsanlar” oyunu İstanbul’da perde açıyor. John Steinbeck’in efsanevi eseri, Amerikan edebiyatının en dokunaklı dostluk hikâyelerinden biri olan “Fareler ve İnsanlar”, yıllar sonra İstanbul sahnelerine güçlü bir dönüş yapıyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda 8 yıl boyunca kapalı gişe oynayan ve 50 binden fazla seyirci tarafından ayakta alkışlanan etkileyici yapım, Gösteri İstanbul’un prodüksiyonuyla yeniden hayat buluyor. Yönetmen koltuğunda Aydın Sigalı’nın oturduğu oyun, 13 Ekim tarihinde Fişekhane’de gerçekleşecek prömiyerinin ardından İstanbul’da sahne yolculuğuna başlayacak.

Tiyatro sezonunun en iddialı yapımlarından biri olarak konumlanan yapım, kültür-sanat dünyasında uzun süre konuşulacak. Steinbeck’in evrensel temalarını sahneye taşıyan ve yalnızlık, umut ve dostluk gibi kavramları derinlemesine işleyerek izleyiciyi hem düşündüren hem de duygusal bir yolculuğa çıkaran “Fareler ve İnsanlar”, 15 Ekim’de DasDas ve 26 Ekim’de Fişekhane’de sahnelenecek. Oyunun biletleri Biletinal’da satışa çıktı.

Başrollerde Erdem Irmak, Volkan Dinç ve Erkan Taşdöğen’in yer aldığı yapımda, toplam 10 kişilik oyuncu kadrosu sahne alıyor. Oyunun sanat yönetimi ve sahne tasarımı da oldukça dikkat çekici. Dekor tasarımını Behlüldane Tor, Kostüm tasarımını ise Emine Kaynak Yıldırım’ın üslendiği oyunun en dikkat çekici özelliği, dekor, kostüm ve oyuncu kadrosunun “gerçeklik” üzerine kurulu olması. Tam da bu nedenle Candy’nin köpeğini gerçek bir köpek oyuncu olan Şebo canlandırıyor. Yaklaşık 34 kişilik sahne arkası ve yaratıcı ekibin görev aldığı oyunun her detayına titizlikle çalışıyor.

OYUNUN KONUSU John Steinbeck’in ölümsüz eseri “Fareler ve İnsanlar”, 1930’ların Amerika'sında, Büyük Buhran döneminde geçen dostluk ve hayal arasında geçen bir hikâyedir. Oyun, zekâ seviyesi düşük ama fiziksel olarak çok güçlü olan Lennie ile onun yol arkadaşı olan George’un beraber çalışarak kendi topraklarına sahip olma hayaliyle çıktıkları yolculuğu konu almaktadır. Göçebe olarak yaşayan Lennie ve George, farklı çiftliklerde yaşayarak geçimlerini sürdürmeye ve yaşam mücadelesi vermeye çalışmaktadır. Lennie ve George, geçiçi olarak iş buldukları her çiftlikte kendi hayallerini kurar ve bu hayallere kapılırlar ancak Lennie’nin istemeden sebep olduğu bir olay, bu hayalin trajik bir biçimde sonlanmasına neden olur.