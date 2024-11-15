Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Farah Zeynep Abdullah: Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz

        Farah Zeynep Abdullah: Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz

        Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında takipçileriyle soru-cevap yaparken, bir takipçisinin "Hayatınız film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna Ahsen Eroğlu yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 19:46 Güncelleme: 15.11.2024 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle keyifli bir soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

        • 2

          Etkinlik sırasında, takipçilerinden gelen ilginç sorulara samimi yanıtlar veren Abdullah, özellikle bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

        • 3

          Bir takipçisi, "Hayatınız bir film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" diye sorduğunda, Abdullah’ın verdiği cevap oldukça ilginçti. Ünlü oyuncu, kendisini canlandıracak isim olarak SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu'nu tercih etti.

        • 4

          "ÇOK BENZİYORUZ"

          Abdullah, Ahsen Eroğlu’yla benzerliklerini vurgulayarak, "Bence Ahsen Eroğlu, çok benziyoruz. Bazen kendim sandığımda oldu. Erşan Kuneri'de sensin, bu falan diye bana baya video geldi. Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz." şeklinde bir açıklama yaptı.

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa