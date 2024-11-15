Farah Zeynep Abdullah: Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz
Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında takipçileriyle soru-cevap yaparken, bir takipçisinin "Hayatınız film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna Ahsen Eroğlu yanıtını verdi
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Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle keyifli bir soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.
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Etkinlik sırasında, takipçilerinden gelen ilginç sorulara samimi yanıtlar veren Abdullah, özellikle bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.
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Bir takipçisi, "Hayatınız bir film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" diye sorduğunda, Abdullah’ın verdiği cevap oldukça ilginçti. Ünlü oyuncu, kendisini canlandıracak isim olarak SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu'nu tercih etti.
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"ÇOK BENZİYORUZ"
Abdullah, Ahsen Eroğlu’yla benzerliklerini vurgulayarak, "Bence Ahsen Eroğlu, çok benziyoruz. Bazen kendim sandığımda oldu. Erşan Kuneri'de sensin, bu falan diye bana baya video geldi. Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz." şeklinde bir açıklama yaptı.
Fotoğraflar: Instagram