Farah Zeynep Abdullah'a, Musa Orhan'dan bir dava daha

İDDİANAME KABUL EDİLDİ



İddianameyi hazırlayan savcı, Abdullah'ın sosyal medya hesabından Orhan'a yönelik paylaşımda bulunarak 'sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteminde bulundu. Tarafların uzlaşmada da anlaşamadığı da iddianamede yer buldu.



İddianame hakkında yorum yapan Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, "Daha önce müvekkilime alenen hakaret eden kişinin, müvekkilime yargı yoluyla yasal haklarını aradığı için tekrardan alenen hakaret etmesi, hukuk ve kanun tanımamasıdır. Pek tabii ki medeni ölçüde fikir beyan etmek yerine ısrarla sosyal medyadan küfretmesinin tek bir açıklaması olabilir. İşi dışında gündem olmaktır. Biz burada masumiyet karinesini yok etmek isteyen linç kültürü ile mücadele ediyoruz. Yoksa müvekkile hakaret eden kişilerin kim olduğu umurumuzda dahi değildir" dedi. İddianame mahkemece kabul edildi.



Fotoğraflar: HT Magazin, AA, DHA, İHA, Depo Photos

