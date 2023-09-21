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        Haberler Magazin Farah Zeynep Abdullah'a, Musa Orhan'dan bir dava daha - Magazin haberleri

        Farah Zeynep Abdullah'a, Musa Orhan'dan bir dava daha

        Farah Zeynep Abdullah, Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a (25) sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için paylaşım yapmıştı. 65 gün karşılığında bin 300 TL adli para cezasına çarptırılan oyuncuya bir dava daha açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:29 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:54
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        • 1

          Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı.

          Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı.

        • 2

          Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

          Soruşturmanın ardından Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Mayıs 2022'de çıkan kararla Ezgi Mola, 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün karşılığı 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı.

        • 3

          HAKİM, 'HAKARET' SUÇUNU İŞLEDİĞİNE HÜKMETTİ

          Yargılamanın tamamlanmasının ardından Ezgi Mola'ya destek için tweet atan oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında, Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş geçen yıl 30 Ağustos'ta Uşak Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'na müvekkiline hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

          Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi ancak taraflar uzlaşamadı. Soruşturmanın ardından Farah Zeynep Abdullah hakkında, Musa Orhan'a sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle Banaz Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 9 Mart 2023'te görülen duruşmasında karar çıktı.

          Hakim, Farah Zeynep Abdullah'ın 'hakaret' suçunu işlediğine hükmederek, geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alıp, indirimlerle beraber 65 gün karşılığı bin 300 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

        • 4

          "BİR ANLIK SİNİRLE PAYLAŞTIM"

          Yargılama devam ederken Orhan'ın avukatı Mehmet Akkuş tarafından Farah Zeynep Abdullah'a tazminat davası açıldı.

          Bunun üzerine Abdullah, hakkındaki tazminat davası sürerken sosyal medya hesabından Orhan'a karşı, "Şerefsiz ve göründüğü kadarıyla bir geçim yöntemi olarak adalet sistemini kullanan daha doğrusu buna izin verilen Musa Orhan şimdi de bana tazminat davası açmış. Aç köpek!" şeklinde paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir kez daha suç duyurusunda bulundu.

        • 5

          Başlatılan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede Abdullah'ın ifadesi de yer aldı. Abdullah'ın, Orhan ile aralarında devam eden davasının mevcut olduğunu, kendisinin bu tip davaları geçim yolu olarak gördüğünü söylediği belirtildi.

          Farah Zeynep Abdullah'ın ifadesinde farklı farklı bu tür medyaya yansıyan davalarının olduğunu bildiğini bu sebepten sinirlenerek tepki amacı ile anlık sinirle paylaşımda bulunduğunu, bu tepkinin insani bir tepkiden ibaret olduğunu ve sonradan pişmanlık duyduğunu söylediği de iddianamede yer aldı.

        • 6

          İDDİANAME KABUL EDİLDİ

          İddianameyi hazırlayan savcı, Abdullah'ın sosyal medya hesabından Orhan'a yönelik paylaşımda bulunarak 'sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteminde bulundu. Tarafların uzlaşmada da anlaşamadığı da iddianamede yer buldu.

          İddianame hakkında yorum yapan Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, "Daha önce müvekkilime alenen hakaret eden kişinin, müvekkilime yargı yoluyla yasal haklarını aradığı için tekrardan alenen hakaret etmesi, hukuk ve kanun tanımamasıdır. Pek tabii ki medeni ölçüde fikir beyan etmek yerine ısrarla sosyal medyadan küfretmesinin tek bir açıklaması olabilir. İşi dışında gündem olmaktır. Biz burada masumiyet karinesini yok etmek isteyen linç kültürü ile mücadele ediyoruz. Yoksa müvekkile hakaret eden kişilerin kim olduğu umurumuzda dahi değildir" dedi. İddianame mahkemece kabul edildi.

          Fotoğraflar: HT Magazin, AA, DHA, İHA, Depo Photos

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