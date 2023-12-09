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        Haberler Dünyadan Farah Nabulsi: Duygusal bir travmaydı - Magazin haberleri

        Farah Nabulsi: Duygusal bir travmaydı

        BAFTA ödüllü, aslen Filistinli olan İngiliz yönetmen Farah Nabulsi, 11. Boğaziçi Film Festivali'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Nabulsi, 'The Teacher' filmini Batı Şeria'da çektiğini belirterek, "Bu çok sert bir gerçeklikte geçen bir hikâye. Bu bir dönem draması değil. Çok uzun zaman önce yaşanmış bir şey de değil. Bu nedenle, bu 'çok sert bir gerçeklik' dedim ve biz o zorlu şartlarda çekim yaptık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:40
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        "Duygusal bir travmaydı"
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        Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu 11. Boğaziçi Film Festivali'nde, Farah Nabulsi'nin 'The Teacher' filmi gösterildi.

        Gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Farah Nabulsi, filmi Batı Şeria'da çektiğini belirterek, "Bu çok sert bir gerçeklikte geçen bir hikâye. Bu bir dönem draması değil. Çok uzun zaman önce yaşanmış bir şey de değil. Bu nedenle bu 'çok sert bir gerçeklik' dedim ve biz o zorlu şartlarda çekim yaptık" dedi.

        Farah Nabulsi, çekimler sırasında büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve bunların da filme yansıdığını kaydetti.

        "ASKERİ İŞGAL VE SÖMÜRGELEŞTİRME GİBİ PRAGMATİK SORUNLAR DA VAR"

        Çekimler sırasında yaşanan sorunlardan örnekler veren Farah Nabulsi, şunları aktardı: Yaşanan bu gerçek durum içinde adaleti sağlamaya çalışmak, daha çok zihinsel ve duygusal bir travmaydı. Bir taraftan bunları çekip, bir yandan da pozitif olmaya çalıştım. Tabii ki pragmatik problemler de var. Bu, bir yandan gerçeği çekip, pozitif kalmaya çalışırken bir yandan da kendi gerçekliğinin hakkını vermeye çalışmak anlamında zihinsel, duygusal travmadan daha fazlasıydı. Elbette film çekmeye çalışırken etrafınızda askeri işgal ve sömürgeleştirme gibi pragmatik sorunlar da var. Örneğin filmi çekmeye çalışırken, bölgedeki kontrol noktaları çok sinir bozucuydu. Zaten film yapmak çok zor bir iş, özellikle de bağımsız sinema için. Hafta sonlarından birinde herkes hafta sonu tatiline gitti. Dört gün sonra geri döndüler. Çünkü yollar kapalıydı. Böylece 2 gün kaybettik."

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        Hem Filistin'de yaşayan ve hem Filistin dışında hayatını sürdüren çok sayıda yönetmen olduğuna işaret eden Farah Nabulsi, "Benim her zaman bir ayağım Batı'da, bir ayağım Arap dünyasında. Ben yüzde 100 Arap ve Filistinliyim. Ancak Birleşik Krallık'ta, Londra'da doğdum, büyüdüm, eğitim gördüm. Filistinlilerden bazıları yönetmen oldu. Lübnan'da mülteci kampında doğmuş bir film yönetmeni tanıyorum. Onun bana kıyasla çok farklı bir geçmişi var ve Filistinlilerle farklı bir yönden ilgileniyor. Ben hiç sinema okuluna gitmedim. Ancak bildiğim, film eğitimi alan Filistinli yönetmenler de var" ifadelerini kullandı.

        FİLİSTİN'DE YAŞANANLARI GÖRDÜKTEN SONRA YÖNETMENLİĞE YÖNELDİ

        Farah Nabulsi, Filistin'e çocukluğunda gittiğini ancak 1988'den sonra pek gidemediğinin altını çizerek, yaklaşık 25 yıl sonra yeniden döndüğü ülkesinde gördüklerinin ardından yönetmenliğe yöneldiğini vurguladı. Nabulsi, bankacılığı bırakıp yönetmenliğe adım attıktan sonra ise önce üç kısa film çektiğini, ardından 'Teacher' adlı uzun metraj filme imza attığını sözlerine ekledi.

        Filmin ilk olarak eylülde Toronto'da gösterildiğini ifade eden yönetmen, birkaç gösterimin ardından kısa bir süre sonra da Filistin'e yönelik İsrail saldırılarının başladığını kaydetti. Farah Nabulsi, film gösteriminin yapıldığı her yerde izleyicinin övgüsüyle karşılaştığını söyledi.

        Kendisine yönelik bir tehdit olup olmadığının sorulması üzerine de Farah Nabulsi, hiç tehdit almadığını ancak filmle ilgili pozitif bir makale yazan gazetecinin tehdit edildiğine dikkati çekti.

        Farah Nabulsi, 2021'de kendisine BAFTA ödülünü kazandıran 'Al-Hadiya' adlı kısa filmiyle 30'un üzerinde festivalden ödül kazandı. 'Al-Hadiya' ve 'The Teacher' filmlerinin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlenen Nabulsi, ayrıca 'Oceans of Injustice' ve 'Today They Took My Son' adlı filmlerin senaryolarına da imza attı.

        Fotoğraflar: AA

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