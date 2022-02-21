Falyalı cinayetinde tutuklama talebi

İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan ve adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden Söylemez kardeşlerin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmanın Türkiye ayağında 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldüren kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ın cinayetiyle bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez’in de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan ve ek gözaltı süreleriyle birlikte 12 gün boyunca işlemleri süren şüpheliler, bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonrasında adliyeye getirilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerin ifadesi, görevlendirilen 7 savcı tarafından alındı. Yaklaşık 8,5 saat süren ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez tutuklama, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.