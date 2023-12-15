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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanmak istediği eşinin yüzünü falçatayla kesen adam tahliye edildi

        Boşanmak isteyen Ukraynalı eşinin yüzünü falçatayla kesen sanığa tahliye

        Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla kestiği gerekçesiyle 20 yıla kadar hapsi istenen Mesut Öztürkmen tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:23 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:37
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        Falçatayla kesmişti! Tahliye edildi
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        Boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla kestiği gerekçesiyle 20 yıla kadar hapsi istenen Mesut Öztürkmen'in davasında yeni bir gelişme yaşandı.

        Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mesut Öztürkmen SEGBİS ile duruşmaya katılırken taraf avukatları solanda hazır bulundu.

        Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Öztürkmen'in tutuklulukta geçirmiş olduğu 3 yıllık süre, suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali ve delillerin toplanmış olmasını göz önüne alarak tahliyesini talep etti.

        "ÖLÜM FERMANINI İMZALAMAK OLACAKTIR"

        Anna Butim'in avukatı suç vasfının değişme ihtimalinin söz konusu olmadığını belirterek, "Eğer mahkemeniz sanığı tahliye ederse bu müvekkilimin ölüm fermanını imzalamak olacaktır" dedi.

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        "SÖZ VERİYORUM ONA YAKLAŞMAYACAĞIM"

        Mesut Öztürkmen ise, "Ben çok pişmanım. Cezaevindeyken zaten boşandım. Söz veriyorum ona yaklaşmayacağım. Ben suça meyilli biri değilim. Hayatımda gördüğüm ilk hakim sizsiniz, daha önce herhangi bir suç da işlemedim" dedi.

        MAHKEMEDEN KARAR

        Mahkeme, sanığın yurtdışı çıkış yasağı ve her hafta imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

        13 YILDAN 20 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

        15 Ocak 2021'te gerçekleşen olayın iddianamesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan sanık Mesut Öztürkmen'in, boşanma aşamasındaki eşi Anna Butim'i, sosyal medyadan takip ederek, sürekli gittiğini belirlediği bir AVM'de, falçatayla saldırdığı anlatıldı.

        İddianamede, mağdura arkadan saldıran sanığın, kulağıyla burnu arasındaki kısmı kestiği belirtildi. İddianamede şüphelinin amacının Anna Butim'i öldürmek olduğunu belirtilerek, çevredekilerin engellemeye çalıştığı sanığın, falçatayı rastgele sallayarak, eylemini tamamlamaya çalıştığı bildirildi.

        Öztürkmen'in "Eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

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