Falcao'ya kanca

Galatasaray'da Falcao ile ilgili flaş bir iddia İspanya'dan geldi. Diego Costa’nın sakatlığı sebebiyle bir forvet arayan Atletico Madrid’e, menajer Jorge Mendes’in Falcao’yu önerdiği belirtildi. Bu transferin devre arasında gerçekleşmeme sebebi ise bonservis talebi olduğu ifade edildi.

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