Galatasaray’da geldiği günden bu yana sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarlı şekilde forma giyemeyen Radamel Falcao, yaklaşık 1 aydır sağ üst ön adale grubunda ağrı hissettiği gerekçesiyle takımla çalışmalara katılamadı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; benzer sakatlıklar yaşayan diğer oyuncular kısa sürede takımla çalışmalara başlarken, Kolombiyalı yıldızın tedavisinin hala sürmesi kafalarda soru işareti yarattı.

Yılda yaklaşık 6 milyon Euro kazanan 34 yaşındaki forvetten istediği verimi bir türlü alamayan Sarı-Kırmızılılar’da artık sabırlar taştı. Kronikleşen diz sakatlığına rağmen sıfır ağrıyla maça çıkmak isteyen dünyaca ünlü santraforun bu tavrı, Florya’yı da canından bezdirdi. Son oynanan Rize maçında 3 gol birden atan Diagne’nin yükselen grafiği, Falcao’nun ilk 11 şansını da zora soktu. Takımının oynadığı oyundan memnun olan teknik direktör Fatih Terim de golcü oyuncuyu artık gözden çıkardı. Yaklaşık 1 ay sonra başlayacak ara transfer dönemi öncesi yönetimden forvet transferi isteyen İmparator, Kolombiyalı yıldızla yolların ayrılmasına onay verdi. 1 aydır takımdan ayrı bireysel çalışmalarını ve tedavisini sürdüren Falcao’nun iyileşse dahi forma giymesi beklenmiyor. Falcao’nun yokluğunda Diagne veya Babel’e forvette görev veren deneyimli teknik adamın, artık Falcao’dan herhangi bir beklentisinin kalmadığı ifade edildi. Terim’in forvetteki diğer oyuncularının yaşayabileceği sakatlık veya Kovid-19 gibi zorunlu etkenler olmadıkça, Falcao’ya forma vermeyi düşünmediği kaydedildi.

DEVREDE AYRILACAK

Falcao’nun yüksek maaşından kurtulmak isteyen Galatasaray yönetimi ise oyuncunun menajerine kendilerine yeni bir takım bulmaları yönünde istekte bulunduğu öğrenildi. Cimbom’la sözleşmesi 1.5 yıl daha bulunan oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Kolombiyalı yıldız için bonservis ücreti bile talep etmiyor.