Falcao seferberliği!

Galatasaray'da sağlık heyeti, Radamel Falcao’nun iyileştirilmesi için seferberlik ilan etti... Aşil tendonundaki rahatsızlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Kolombiyalı oyuncunun bu hafta takımla beraber çalışmalara başlayacak olması teknik heyeti sevindirdi.

Milli maç arasındaki iki haftalık boşluktan da yararlanılmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim, sağlık heyetinden Falcao’nun bir an önce iyileştirilmesi talimatı verdi. Tedavi sürecinin artık sonuna gelen Kolombiyalı Falcao’nun Başakşehir maçında süre alması için seferberlik var...