Falafel, Ortadoğu dünyasının en sevilen yemeklerinin başında geliyor. Lübnan, Mısır, Filistin, İsrail gibi ülkelerde oldukça yaygın olan falafel, en çok tüketilen ara sıcaklar arasında yer alıyor. Peki, Falafel nasıl yapılır? İşte,Falafel tarifi ve malzemeleri...

FALAFEL NEDİR?

Felafel (Arapça: فلافل; İbranice: פלאפל) ya da Tamiya, humus ve künefe gibi artık tüm Ortadoğu’ya mal olmuş İsrail ve Filistin kaynaklı bir yemektir. Nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılmasıyla yapılır. Daha çok ara sıcak olarak tüketilmeye uygundur.

FALAFEL TARİFİ

Malzemeler;

▶ 1 su bardağı

nohut (bir gece önceden ıslatılmış)

▶ 1/2 su bardağı galeta unu

▶ 2 yemek kaşığı tahin

▶ 1 adet orta boy kuru soğan

▶ 2 adet yeşil soğan

▶ 1/2 demet maydanoz

▶ 1/2 demet reyhan

▶ 1/4 demet kişniş

▶ 2 adet jalapeno biberi

▶ 2 yemek kaşığı susam

▶ 1/2 çay kaşığı kimyon

▶ 1/2 çay kaşığı zerdeçal

▶ 1/2 çay kaşığı köri

▶ 1 çay kaşığı tuz

▶ 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Kızartmak için:

▶ 1,5 su bardağı ayçiçek yağı



Tahin Sos İçin:

▶ 4 yemek kaşığı tahin

▶ 1 tatlı kaşığı limon suyu

▶ 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

▶ 1/2 demet maydanoz (ince ince kıyılmış)

NASIL YAPILIR?

1. Taze kişniş, maydanoz ve reyhanın yaprak kısımlarını ayıkladıktan sonra taze soğanlarla birlikte incecik kıyın. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı iri parçalar halinde doğrayın.

2. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız jalapeno biberleri ince ince kıyın.

3. Bir gece önceden bol suda ıslattığınız nohutları, derin bir karıştırma kabına alın. Doğranmış tüm yeşillikleri, kuru ve taze soğanları, jalapeno biberleri, tahin, galeta unu, susam, kimyon, zerdeçal, köri, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi ekleyin.

4. Tüm malzemeyi mutfak robotu ya da blenderda özlü bir hamur olacak şekilde püre haline getirin.

5. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Hazırladığınız falafel hamurundan parçalar kopartın. Çelik bir kalıp yardımıyla ya da elinizde yuvarlayarak şekil verin.

6. Falafelleri, kızgın yağda renk alana kadar kızartın. Dış kısmı çıtır, iç kısmı hafif yumuşak kalan falafelleriniz hazır.

7. Tahin sos yapılışı için: Süzme yoğurt, limon suyu ve tahini bir kasenin içinde karıştırın, ince ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Salata, yoğurt ya da tahinli sos eşliğinde kızaran falafelleri servis edin ve sevdiklerinizle paylaşın.