Falafel, Ortadoğu dünyasının en sevilen yemeklerinin başında geliyor. Lübnan, Mısır, Filistin, İsrail gibi ülkelerde oldukça yaygın olan falafel, en çok tüketilen ara sıcaklar arasında yer alıyor. Peki, Falafel nasıl yapılır? İşte,Falafel tarifi ve malzemeleri...
FALAFEL NEDİR?
Felafel (Arapça: فلافل; İbranice: פלאפל) ya da Tamiya, humus ve künefe gibi artık tüm Ortadoğu’ya mal olmuş İsrail ve Filistin kaynaklı bir yemektir. Nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılmasıyla yapılır. Daha çok ara sıcak olarak tüketilmeye uygundur.
FALAFEL TARİFİ
Malzemeler;
▶ 1 su bardağı
nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
▶ 1/2 su bardağı galeta unu
▶ 2 yemek kaşığı tahin
▶ 1 adet orta boy kuru soğan
▶ 2 adet yeşil soğan
▶ 1/2 demet maydanoz
▶ 1/2 demet reyhan
▶ 1/4 demet kişniş
▶ 2 adet jalapeno biberi
▶ 2 yemek kaşığı susam
▶ 1/2 çay kaşığı kimyon
▶ 1/2 çay kaşığı zerdeçal
▶ 1/2 çay kaşığı köri
▶ 1 çay kaşığı tuz
▶ 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Kızartmak için:
▶ 1,5 su bardağı ayçiçek yağı
Tahin Sos İçin:
▶ 4 yemek kaşığı tahin
▶ 1 tatlı kaşığı limon suyu
▶ 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
▶ 1/2 demet maydanoz (ince ince kıyılmış)
NASIL YAPILIR?
1. Taze kişniş, maydanoz ve reyhanın yaprak kısımlarını ayıkladıktan sonra taze soğanlarla birlikte incecik kıyın. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı iri parçalar halinde doğrayın.
2. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız jalapeno biberleri ince ince kıyın.
3. Bir gece önceden bol suda ıslattığınız nohutları, derin bir karıştırma kabına alın. Doğranmış tüm yeşillikleri, kuru ve taze soğanları, jalapeno biberleri, tahin, galeta unu, susam, kimyon, zerdeçal, köri, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi ekleyin.
4. Tüm malzemeyi mutfak robotu ya da blenderda özlü bir hamur olacak şekilde püre haline getirin.
5. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Hazırladığınız falafel hamurundan parçalar kopartın. Çelik bir kalıp yardımıyla ya da elinizde yuvarlayarak şekil verin.
6. Falafelleri, kızgın yağda renk alana kadar kızartın. Dış kısmı çıtır, iç kısmı hafif yumuşak kalan falafelleriniz hazır.
7. Tahin sos yapılışı için: Süzme yoğurt, limon suyu ve tahini bir kasenin içinde karıştırın, ince ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Salata, yoğurt ya da tahinli sos eşliğinde kızaran falafelleri servis edin ve sevdiklerinizle paylaşın.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!