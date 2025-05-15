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        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz kredi veren bankaların listesi: Hangi banka kaç TL'ye kadar yüzde 0 faizle kredi veriyor?

        Faizsiz kredi veren bankalar listesi: 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

        Mayıs 2025 itibarıyla bankaların yeni müşterilere özel sunduğu faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Bazı kamu ve özel bankalar 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi imkânı tanıyor. Özellikle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, hangi bankaların bu kampanyaları sunduğunu ve başvuru sürecini merak ediyor. Peki, Mayıs ayında hangi bankalar faizsiz kredi sağlıyor? İşte, 2025 güncel faizsiz kredi veren bankalar listesi ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:44
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        • 1

          Mayıs ayıyla birlikte bankaların yeni müşterilere özel olarak sunduğu faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Birçok banka, “Hoş Geldin” fırsatları kapsamında 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi imkânı sağlarken, sunulan vade seçenekleri bankadan bankaya farklılık gösterebiliyor. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise hangi bankaların bu kampanyayı sunduğunu ve başvuru şartlarının neler olduğunu araştırıyor. Peki, 2025 Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı sunan bankalar hangileri? İşte detaylar ve başvuru sürecine dair güncel bilgiler…

        • 2

          TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

          Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.

        • 3

          GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

          Garanti BBVA, bankanın yeni müşterilerine özel en fazla 50 bin TL ve 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi veriyor.

        • 4

          ENPARA FAİZSİZ KREDİ

          Enpara yeni müşterilerine özel olmak üzere; 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.

        • 5

          AKBANK FAİZSİZ KREDİ

          Akbank yeni müşterilerine özel olarak faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bin TL ile 35 bin TL arasında verilen faizsiz kredi en fazla 6 aya kadar vadelendiriliyor.

        • 6

          QNB FAİZSİZ KREDİ

          QNB, yeni müştelerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Müşteriler en fazla 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabilir.

        • 7

          TEB FAİZSİZ KREDİ

          TEB, Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında; sigortalı olmak koşulu ile Findeks notu 1850 ve üzerinde olan ve bankadan yeni hesap açan müşterilerine 3 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor.

        • 8

          DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ

          Denizbank, yeni müştelerine özel yüzde 0 faizli olmak üzere 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi en fazla 6 ay vadeye bölünebiliyor.

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