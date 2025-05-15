Mayıs ayıyla birlikte bankaların yeni müşterilere özel olarak sunduğu faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Birçok banka, “Hoş Geldin” fırsatları kapsamında 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi imkânı sağlarken, sunulan vade seçenekleri bankadan bankaya farklılık gösterebiliyor. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise hangi bankaların bu kampanyayı sunduğunu ve başvuru şartlarının neler olduğunu araştırıyor. Peki, 2025 Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı sunan bankalar hangileri? İşte detaylar ve başvuru sürecine dair güncel bilgiler…