Faith Ringgold yaşamını yitirdi

Sanatını yorganlara işleyen sanatçı Faith Ringgold, 93 yaşında hayata veda etti.

Faith Ringgold'un 'Bayrak Kanıyor' adlı eseri; ABD bayrağının önünde duran bir beyaz kadın figürü ile başlayarak, ırkçılıkla bölünmüş bir ABD'nin resmini çiziyor. Eser, 1967'de Newark ve Detroit’te yaşanan ayaklanmaların arka planında, vatandaşlık hareketinin şiddete dönüşen yüzünü sergiliyor. Ringgold’un bu eseri, ABD toplumunun derin yaralarını ve bölünmüşlüğünü gözler önüne sererken, aynı zamanda bir uzlaşma ve anlayış arayışını da simgeliyor.