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        Haberler Dünyadan Faith Ringgold yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

        Faith Ringgold yaşamını yitirdi

        ABD'li ödüllü yazar, aktivist, ressam Faith Ringgold, 93 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 08:42 Güncelleme: 17.04.2024 - 08:42
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        Faith Ringgold hayatını kaybetti
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        Sanatını yorganlara işleyen sanatçı Faith Ringgold, 93 yaşında hayata veda etti.

        Faith Ringgold'un 'Bayrak Kanıyor' adlı eseri; ABD bayrağının önünde duran bir beyaz kadın figürü ile başlayarak, ırkçılıkla bölünmüş bir ABD'nin resmini çiziyor. Eser, 1967'de Newark ve Detroit’te yaşanan ayaklanmaların arka planında, vatandaşlık hareketinin şiddete dönüşen yüzünü sergiliyor. Ringgold’un bu eseri, ABD toplumunun derin yaralarını ve bölünmüşlüğünü gözler önüne sererken, aynı zamanda bir uzlaşma ve anlayış arayışını da simgeliyor.

        Faith Ringgold'un sanatı, özellikle siyah kadınların deneyimlerini ve ABD sanat tarihindeki yerlerini vurgulama konusunda öncü oldu.

        'Hikâye Pikeleri' adını verdiği eserlerinde, Afrika kökenli el sanatlarını ve geleneksel ABD pikelerini birleştirerek, siyah kadınların günlük yaşamlarını ve kültürel miraslarını kutlamıştır. Bu eserler, siyah kadınların seslerini ve hikâyelerini sanat aracılığıyla duyurmanın yanı sıra, sanatın sınırlarını genişletmiş ve yeni ifade biçimlerini oluşturdu.

        Fotoğraflar: AP, Avalon

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        #Faith Ringgold

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