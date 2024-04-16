Süper Lig'de 32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Dakika 86: Fenerbahçe'nin Karagümrük maçında iptal olan penaltısı

Andre Narciso: "Tugay, penaltının iptali için sahada inceleme öneriyorum."

Andre Narciso'dan VAR operatörüne: "Diğer açı daha güzel. Topa vurduğunu biraz daha aşağıdan göster. Bunu 1-2-3 kez kontrol et. Başka bir açı isterse ona diğer açıyı göster."

Maçın 4. hakemi: "Yanına geldi hocam şuna bir sarı kart göster."

Andre Narciso: "Topa ilk 9 numara vuruyor. Sonra da hücum oyuncusu, savunma oyuncusunun ayağına vuruyor."

Tugay Kaan Numanoğlu: "Tamamdır, penaltı yok. Serbest vuruş veriyorum."

Maçın 4. hakemi: "Hocam Umut Bey'e gitmeden bir sarı kart gösterir misin?